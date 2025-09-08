Ballando con le Stelle, Mariotto picchia subito duro: "Chi farei fuori"

Sabato 27 settembre prenderà ufficialmente il via la nuova stagione di Ballando con le stelle, il format campione in termini di share condotto da Milly Carlucci, ancora una volta al timone il sabato sera su Rai 1. La conduttrice ha confermato senza sorprese l’intera giuria: Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

E proprio Mariotto, in una recente intervista rilasciata a TvBlog, ha detto senza troppi giri di parole chi avrebbe voluto nel cast al posto di un concorrente già annunciato. Alla domanda su chi sostituirebbe per rendere lo show ancora più seguito, ha infatti dichiarato: “Metterei Francesco Totti al posto della Signora Coriandoli". Bum. Sono subito scintille, ancor prima del via.

Il giurato ha poi sottolineato come a suo avviso il cast di quest’anno sia troppo sbilanciato verso il femminile, rivelando che un tocco maschile in più non avrebbe guastato. Una considerazione che ha fatto discutere, dato che la “signora Coriandoli” è in realtà il celebre personaggio comico interpretato da un uomo: “In questa edizione ci sono troppe donne, sarebbe stato meglio metterci qualche personaggio maschile".