La volta buona, urletto e capelli tagliati: da Caterina Balivo...

Esordio non privo di sorprese. La Volta Buona torna con la nuova edizione lunedì 8 settembre. E per inaugurarla, Caterina Balivo ha sfoggiato un look diverso dal quale sono abituati i telespettatori. Prima di presentarsi davanti alle telecamere di Rai 1, la Balivo ha condiviso un filmato su Instagram. Qui la si vede sotto le grinfie del parrucchiere. "Le percentuali hanno parlato chiaro, caro popolo del web, e quindi capelli si tagliano con tanto di urletto. Ci vediamo in diretta per i commenti sullo studio nuovo, sulla puntata, sul nuovo look … Insomma oggi ne avrete da scrivere".

Protagonisti del programma, come sempre, i grandi nomi della televisione, del cinema, della musica, della letteratura e dello sport, insieme ai volti più amati dal pubblico e alle storie straordinarie di persone comuni. La conduttrice accompagnerà gli ospiti e i telespettatori in un racconto che alterna interviste, approfondimenti e riflessioni a conversazioni, curiosità e rivelazioni inedite, con il contrappunto musicale dal vivo del maestro Antonio Mezzancella.