Flotilla, la versione di Francesca Albanese: sconcerto a La7

"C'è sconcerto. Io ho incontrato i membri della Flotilla qui a Tunisi, sono tantissimi. E altre imbarcazioni stanno arrivando. C'è scoramento". Francesca Albanese, relatrice delle Nazioni unite per i territori occupati palestinesi, interviene a In Onda su La7, intervistata da Luca Telese e Marianna Aprile, per commentare con tono grave e preoccupato "l'attacco con drone" denunciato dagli attivisti pro-Pal della Global Sumud Flotilla ferma nel porto di Tunisi.

Le imbarcazioni degli attivisti, che contano di arrivare a Gaza per forzare e spezzare il "blocco degli aiuti" del governo israeliano, sarebbero dovute ripartire oggi, sottolinea la Albanese, ma anche a causa di una tempesta è stato tutto rinviato, nuovamente.