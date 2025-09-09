Flotilla, Vannacci fa impazzire Parenzo: "Se li arrestano..."

Libero logo
martedì 9 settembre 2025
Nel giorno del presunto attacco a una nave della Flotilla in porto a Tunisi (i militanti pro-Pal parlano di un drone, le autorità smentiscono la versione), il tema del viaggio in mare di Greta Thunberg e compagni, il cui obiettivo è forzare il blocco navale israeliano a Gaza, tiene banco anche a La7, a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo.

Nella puntata di oggi, martedì 9 settembre, ospite in collegamento ecco il generale Roberto Vannacci, al quale Parenzo chiede: "Secondo lei questi militanti della Flotilla vanno tutelati, difesi?".

"Guardi, i militanti della Flotilla lo fanno a titolo personale, sono persone che se vogliono portare dei rifornimenti a Gaza sono benvenute", premette il vicesegretario della Lega. E ancora: "Lo Stato italiano ha provveduto in modo molto più efficiente, aviolanciandoli. Se invece si propongono un altro scopo dovranno farlo a fronte di uno Stato in guerra e a una condizione di conflittualità. E non credo che questa azione abbia un esito positivo, come non lo hanno avuto quelle precedenti. Sono situazioni diverse", rimarca il generale.

L'aria che tira, Donzelli lo corregge e Parenzo sbotta

Un ritorno con il botto quello di David Parenzo alla conduzione de L'Aria Che Tira. Nella prima puntata dopo la paus...

"Si tratta di un'iniziativa privata", riprende. Dunque Parenzo chiede: "Se li arrestassero, si assumono la responsabilità del loro gesto?". "Diciamo che sono loro a mettersi in condizioni di essere arrestati", conclude Vannacci. Frase accolta da un "ma siamo alla follia" che si leva dallo studio de La7.

L'aria che tira, qui l'intervento di Vannacci: il video

Giallo sulla azione mirata Idf Israele, raid su Doha: "Uccisi due leader di Hamas", i terrorismi smentiscono

Robe da grillino Giuseppe Conte deraglia sui soldati israeliani nelle marche

Lady Flotilla Greta Thunberg frigna, arriva subito Francesca Albanese: a Tunisi...

Israele, raid su Doha: "Uccisi due leader di Hamas", i terrorismi smentiscono

Giuseppe Conte deraglia sui soldati israeliani nelle marche

Greta Thunberg frigna, arriva subito Francesca Albanese: a Tunisi...

Alessandro Orsini, l'ultima sparata: "Ho le prove scientifiche del genocidio"