Flotilla, Vannacci fa impazzire Parenzo: "Se li arrestano..."

Nel giorno del presunto attacco a una nave della Flotilla in porto a Tunisi (i militanti pro-Pal parlano di un drone, le autorità smentiscono la versione), il tema del viaggio in mare di Greta Thunberg e compagni, il cui obiettivo è forzare il blocco navale israeliano a Gaza, tiene banco anche a La7, a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo.

Nella puntata di oggi, martedì 9 settembre, ospite in collegamento ecco il generale Roberto Vannacci, al quale Parenzo chiede: "Secondo lei questi militanti della Flotilla vanno tutelati, difesi?".

"Guardi, i militanti della Flotilla lo fanno a titolo personale, sono persone che se vogliono portare dei rifornimenti a Gaza sono benvenute", premette il vicesegretario della Lega. E ancora: "Lo Stato italiano ha provveduto in modo molto più efficiente, aviolanciandoli. Se invece si propongono un altro scopo dovranno farlo a fronte di uno Stato in guerra e a una condizione di conflittualità. E non credo che questa azione abbia un esito positivo, come non lo hanno avuto quelle precedenti. Sono situazioni diverse", rimarca il generale.