Greta Thunberg frigna, arriva subito Francesca Albanese: a Tunisi...

Non si sa nulla, non si sa con certezza cosa sia accaduto a bordo della barca di Greta Thunberg che già, dopo l'incendio di stanotte, parte il coro di indignazione per la "Flotilla colpita da un drone". Prima di spiegare il punto della vicenda, è bene ricordare cosa hanno detto le autorità tunisine riguardo alle fiamme a bordo della barca dell'attivista pro-pal: "Secondo i primi accertamenti, si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio”, ha detto all'Afp Houcem Eddine Jebabli, portavoce della Guardia Nazionale, sottolineando che “non è stato rilevato nessun drone”.

E a questo punto entriamo nel gorgo dei messaggi di solidarietà al buio espressa alla Flotilla. Alla testa delle truppe piangenti c'è ovviamente Francesca Albanese che in un video ha subito detto la sua: "Se venisse confermato che si è trattato di un attacco con droni, si tratterebbe di un'aggressione alla Tunisia e alla sovranità tunisina". Poi, sempre la Albanese, ha fatto un salto a Tunisi per incontrare proprio Greta e farsi immortalare davanti ai cellulari pronti a scattare mentre dà un bacio sulla testa alla Thunberg. Retorica mielosa di una spedizione che ha tanto il sapore di una provocazione politica più che di un aiuto umanitario alla popolazione di gaza.