Affari tuoi, orrore su Marion: "Troppo s***a"

"Troppo sc***ma". I telespettatori a volte esagerano, confondendo il diritto di critica a questo o quel programma, questo o quel concorrente, con la libertà di insultare chiunque. Così accade anche a Marion, bella modella "old" di Bolzano protagonista della puntata di giovedì sera di Affari tuoi, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

In studio la signora ("Cresciuta a Vipiteno", tiene a sottolineare) è accompagnata dalla figlia Cindy, bella come la madre perché, come ironizza De Martino presentandola al pubblico in sala e a casa, "la mela non cade mai lontano dall'albero". Mentre sul video scorrono le immagini in bianco e nero e in posa artistica della concorrente, la partita scorre via veloce e non troppo fortunata. Un ruolo di primo piano lo ricopre la novità di questa edizione del programma, il famigerato "pacco nero" che aggiunge suspense a suspense. Anche se qualcuno non apprezza.

Per la cronaca, mamma e figlia con due soli pacchi rimasti, uno blu da 10 euro e, appunto il misterioso "pacco nero" dal contenuto ignoto, preferiscono non rischiare e accettano l'offerta del Dottore da 20mila euro. Per poi scoprire di avere in mano proprio il nero. Via la pellicola che copre la cifra ed è una esplosione di gioia, perché contiene 500 euro. Ben 19.500 euro guadagnati con un "accetto", insomma, ma intanto da casa i fan che commentano su X hanno già espresso il loro verdetto. Più che negativo. "Sono sempre stata dell'opinione che Affari tuoi non fosse solo basato sulla fortuna, perché se uno voleva poteva giocare con il dottore e cercare di capire dove andava a parare il gioco... Adesso con sto pacco nero è un gioco di fortuna e basta. Bah",



"Beh! 8mila sono una 'miseria' trovata per terra se pensi che non ci rimettono niente di tasca loro e si divertono pure. Se poi riescono a scegliere il pacco giusto nonostante le tasse si portano a casa una grossa 'miseria'", "20mila euro vinti. DAJEEEE brave", "Alla fine hanno vinto loro contro il dottore!!", "Eh era meglio rischiare lo sapevo", "Io con 20.000 euro avrei rischiato e vedere cosa c'è nel pacco nero", "Poteva rifiutare e rischiare. Tanto di sti 20.000, al massimo 8.000 ne avrà vinti. Troppo scema", "Ma dico: ma quando ti ricapita una cosa così? Perché lasciare prima? Maronna mia".

