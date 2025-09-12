Affari Tuoi, Mattia vince? Esplode il caso: "Senza vergogna"

Nella puntata di Affari Tuoi del 12 settembre 2025, il protagonista è Mattia, carpentiere originario della Valle d'Aosta, che gioca insieme al fratello Simone. I due affrontano la sfida con il pacco numero 15, mentre l'oggetto speciale della serata è la "grolla", un calice tradizionale valdostano usato per mantenere caldo il vino durante le conviviali.La partita inizia con un avvio incoraggiante: i primi sei tiri di Mattia eliminano dalla Basilicata solo 1 euro, un risultato modesto. Il primo pacco rosso rivela 10.000 euro, tra i mali minori, ma segue un declino drammatico con l'uscita consecutiva di 200.000, 100.000 e 300.000 euro, che fanno tremare il tabellone. Mattia non si scoraggia e chiude la prima serie con il pacco nero contenente 15.000 euro. Il Dottore telefona offrendo il cambio, ma il pacchista rifiuta con determinazione. Nel pacco del Lazio emergono 30.000 euro, e Mattia motiva se stesso: "Bisogna lottare".

Poi individua i 20 euro e la grolla, portando un po' di equilibrio sul tabellone.La seconda fase vede altri tiri: nel 9 dell'Emilia-Romagna e nel 6 della Sardegna ci sono pacchi blu, riequilibrando il tabellone a 4 blu e 3 rossi. Il Dottore rinnova l'offerta di cambio, e stavolta Mattia accetta, passando al pacco 3 della Puglia. Nel suo pacco originale, però, c'erano solo 500 euro, un colpo basso. Rifiuta un'offerta di 15.000 euro, ma scopre subito i 75.000 euro, rinvigorendo le speranze. Il Dottore insiste, ma Mattia dice no. Verso il finale, il tabellone si complica e resta con 0 euro e il pupazzo Gennarino, finendo alla "Regione Fortunata". Qui, dopo uno sketch comico in cui Gennarino gli "lecca" l'orecchio come un suggerimento, Mattia sceglie la Puglia come prima opzione e la Campania come seconda.

La Puglia si rivela vincente: contiene 100.000 euro, trasformando un "disastro" in un sogno realizzato. Mattia e Simone tornano a casa con una vincita che cambierà le loro vite, celebrando la tenacia e un po' di fortuna. Su X la puntata ha generato, come ogni sera, reazioni miste, con alcuni commenti negativi che criticano lo show. Un utente ha twittato: "Vergognatevi ", accusando il programma di andare per le lunghe. Un altro ha lamentato: "Senza vergogna ", lamentandosi sulle offerte del Dottore per creare tensione e tenere incollati i telespettatori allo schermo. Qualcuno ha espresso irritazione per la lunghezza: "Sta diventando irritante, mi sa che mollo".