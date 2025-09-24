Garlasco, rissa tra Giletti e Lovati: "Cosa dice?", "Non le rispondo"

Volano stracci tra Massimo Giletti e Massimo Lovati. Il clima a Lo Stato delle Cose si fa incandescente quando si inizia a parlare del delitto di Garlasco e della posizione di Andrea Sempio, nuovo indagato. "Io penso che la posizione di Sempio sia legata alla configurazione del reato di concorso in omicidio. Se cade il concorso cade anche la posizione del mio assistito. Non è vero che dalla bpa dei Ris di Cagliari non è emerso nulla, è emerso che l’assassino era uno", esordisce il legale di Sempio prima che il conduttore di Rai 3 mandi in onda un servizio. Servizio che accende Lovati.

Il filmato mostra infatti don Gregorio (all’epoca dei fatti rettore del santuario della Bozzola) e le ricevute su carta intestata sullo studio di Lovati per somme corrisposte a Savu, condannato per estorsione ai danni del sacerdote. "Che problema c’è? – taglia corto l’avvocato – Don Gregorio, che era mio cliente, mi chiese delle ricevute per delle somme che erano uscite dal santuario a scopo di beneficenza. Punto e basta". "A chi andavano? Io faccio il mio lavoro e indago meglio di quello che ha fatto le indagini su Garlasco", chiede Giletti. "Alla famiglia di Savu, perché aveva un bambino ammalato", risponde il legale.