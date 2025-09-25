Cortellesi e Favino in prima tv

Il grande cinema torna su RaiUno con i milgiori titoli italiani. RaiDue divisa a metà tra film di genere e serie internazionali. RaiTre, come sempre, dedita al cinema d’autore di casa nostra e estero. È davvero tutto da gustare il menù presentato ieri da Rai Cinema e Serie Tv.

RaiUno ha un occhio di riguardo per i grandi film prodotti in Italia, a partire dal successo più eclatante del recente cinema italiano. In autunno arriva in prima visione C’è ancora domani (2023), il capolavoro di Paola Cortellesi. Ai personaggi della nostra storia sono dedicati due titoli importanti: Comandante (2023) di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino e Francesca e Giovanni - Una storia d’amore e di mafia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi con Ester Pantano e Primo Reggiani nei panni di Francesca Morvillo e Giovanni Falcone.

Su RaiDue le grandi serie internazionali: da Occhi di gatto, maggior successo della tv francese dello scorso anno a S.W.A.T. ottava stagione, da 9-1-1 settima stagione alla 22esima di NCIS fino alla serie originale di Goldrake.

Sul terzo canale Open Arms – la legge del mare è la scelta per il 30 settembre, Giornata nazionale delle vittime dell’immigrazione. Per l’anniversario del 7 ottobre il documentario vincitore del Premio Oscar, No other Land.