Ballando con le Stelle, Milly Carlucci esplosiva: su chi punta

Ballando con le stelle compie vent’anni e la Rai fa la statua a Milly Carlucci. Nuova imperatrice del “nazionalpopolare” che non prevede successioni né eredi. Parole sue. Questa edizione del ventennale sarà la più lunga di sempre (13 puntate) al via domani in prima serata ogni sabato su RaiUno. Con la formula di sempre e quel qualcosa in più che, per dirla con le parole del direttore Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, ha trasformato ormai Ballando non più in un semplice programma ma in un vero e proprio evento Rai. Addirittura, volando in mirabolanti iperboli, nel “Superbowl della televisione italiana”. Di certo non mancano i colpi di scena. Dal ritorno in grande stile di Barbara d’Urso allo scherzo da prete ai dirimpettai di Tu si que vales, con l’ex conduttrice dello show di Canale 5, Belen Rodriguez convocata come “ballerina per una notte” della seconda puntata. Nella prima le ospiti d’onore saranno le azzurre della Nazionale femminile di calcio.

Ormai Ballando è un format multi canale (quest’anno ci saranno anche i collegamenti con Radio2, come a Sanremo) e poi gli spazi dedicati al backstage e a Ballando on the road su RaiPlay. Milly però per quanto- e più che mai ora- sia sovrana assoluta del sabato sera Rai, è anche sempre la più astuta. Perché mai, in questi vent’anni, qualcuno ha potuto immaginare potesse... ballare da sola. Ballando, infatti, oltre ad essere un format multigenere che unisce varietà, reality e talent, è anche una trasmissione strutturalmente corale. E ogni anno il cast sembra essere più azzeccato di quello dell’anno precedente. In quest’edizione, poi, il colpaccio di riportare in video Barbara d’Urso ha fatto sì che, oltre allo scontato hype generato nei mesi estivi, abbia creato ulteriore curiosità anche sugli sfidanti di colei che è divenuta ben presto protagonista assoluta, data per strafavorita persino dagli allibratori.