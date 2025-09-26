Ballando con le Stelle, Milly Carlucci esplosiva: su chi punta

Ballando con le stelle compie vent’anni e la Rai fa la statua a Milly Carlucci. Nuova imperatrice del “nazionalpopolare” che non prevede successioni né eredi. Parole sue. Questa edizione del ventennale sarà la più lunga di sempre (13 puntate) al via domani in prima serata ogni sabato su RaiUno. Con la formula di sempre e quel qualcosa in più che, per dirla con le parole del direttore Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, ha trasformato ormai Ballando non più in un semplice programma ma in un vero e proprio evento Rai. Addirittura, volando in mirabolanti iperboli, nel “Superbowl della televisione italiana”. Di certo non mancano i colpi di scena. Dal ritorno in grande stile di Barbara d’Urso allo scherzo da prete ai dirimpettai di Tu si que vales, con l’ex conduttrice dello show di Canale 5, Belen Rodriguez convocata come “ballerina per una notte” della seconda puntata. Nella prima le ospiti d’onore saranno le azzurre della Nazionale femminile di calcio.
Ormai Ballando è un format multi canale (quest’anno ci saranno anche i collegamenti con Radio2, come a Sanremo) e poi gli spazi dedicati al backstage e a Ballando on the road su RaiPlay. Milly però per quanto- e più che mai ora- sia sovrana assoluta del sabato sera Rai, è anche sempre la più astuta. Perché mai, in questi vent’anni, qualcuno ha potuto immaginare potesse... ballare da sola. Ballando, infatti, oltre ad essere un format multigenere che unisce varietà, reality e talent, è anche una trasmissione strutturalmente corale. E ogni anno il cast sembra essere più azzeccato di quello dell’anno precedente. In quest’edizione, poi, il colpaccio di riportare in video Barbara d’Urso ha fatto sì che, oltre allo scontato hype generato nei mesi estivi, abbia creato ulteriore curiosità anche sugli sfidanti di colei che è divenuta ben presto protagonista assoluta, data per strafavorita persino dagli allibratori.
Assieme all’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque (che sarà in coppia col maestro Pasquale La Rocca) così vedremo: Andrea Delogu con Nikita Perotti. Maurizio Ferrini in versione Emma Coriandoli con un altro illustrissimo ballerino di ritorno: Simone Di Pasquale. Tra gli sportivi gareggeranno Fabio Fognini con Giada Lini; Filippo Magnini con Alessandra Tripoli e addirittura un altro volto top della Rai: la principessa della domenica, Francesca Fialdini che si esibirà con Giovanni Pernice. Beppe Convertini farà coppia con Veera Kinnune. Marcella Bella-tosta-forte e indipendente con Chiquito che l’ha già paragonata (bontà sua) a una “fica d’india”, facendo però, a suo dire, solo riferimento alle origini sicule della cantante. Martina Colombari sarà con Luca Favilla, Nancy Brilli con Carlo Aloia e, a proposito di doti nascoste né canore né danzerecce ma più che maliziosamente evocate, Rosa Chemical con Erica Martinelli. Altra sorpresa il cambio di ruolo di Paolo Belli.
Non più cantante, direttore d’orchestra e inviato nella Sala delle Stelle ma ballerino in gara. In coppia con Anastasia Kuzmina. New entry come inviato pro-tempore al posto di Belli l’ex nuotatore Massimilano Rosolino. Pure lui una vecchia conoscenza del programma. Confermata in toto anche la giuria: ai posti di comando, pronti ad alzare le palette, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli di cui Milly ha tessuto le lodi. Soprattutto dopo che la blogger ha detto no al ruolo di opinionista al Grande Fratello. Immancabile anche quest’anno la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore della Vita in Diretta. A bordo pista si troveranno di nuovo i tribuni del popolo: al fianco di Rossella Erra confermata Sara Di Vaira insieme alla new entry Matteo Addino, un coreografo presentatosi con gli occhi coperti da una maschera.