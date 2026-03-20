Canzonissima, l'ultima sfida di Milly Carlucci: come stravolge il format

Da Canzonissima all’Eurovisione Song Contest il passo è brevissimo, almeno per Elettra Lamborghini che, dopo lo scoppiettante Sanremo dei “festini bilaterali”, sarà tra i protagonisti dell’atteso reboot della storica trasmissione Rai al via domani sera su RaiUno, per poi volare, a metà maggio, a Vienna dove affiancherà Gabriele Corsi nella conduzione/telecronaca Rai dell’evento internazionale. Un annuncio a sorpresa dato dal direttore del Prime Time Rai, Williams Di Liberatore di cui la stessa Elettra era all’oscuro. Il ritorno di Canzonissima dopo mezzo secolo non sarà una riproposizione della gara di cinquant’anni fa ma “una celebrazione della grande musica italiana” nella quale “non ci saranno voti con le palette e polemiche cattive” ma solo buon umore e gioia, concetti ribaditi più volte dalla conduttrice Milly Carlucci.
Canzonissima 2.0 sarà in effetti un vero e proprio lungo ponte musicale tra il palco dell’Ariston e quello dell’Eurofestival. Prima, però, largo a sei sabato sera di gala sulla prima rete, dove si canterà davvero di gusto. Il cast di Canzonissima, d’altra parte, è davvero stellare: Riccardo Cocciante (che arriverà nelle ultime due puntate), Arisa che, come Paolo Jannacci, inizierà dalla seconda, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, i Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi, e il tenore Vittorio Grigòlo che, tanto per smentire Chalamet, ogni puntata proporrà una romanza d’opera. Domani, per iniziare con un acuto arcinoto, si esibirà nel Nessun dorma tratto dalla Turandot.
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MAGNIFICI 7
Non sarà una gara, dunque, ma ogni puntata avrà il suo tema e la sua “canzonissima” che sarà decretata con un sistema di voto a tre componenti: un panel di sette esperti del mondo dello spettacolo, i magnifici 7 composto da Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e il discografico Giacomo Maiolini; quindi gli stessi artisti in gara, che voteranno escludendo la propria performance e il pubblico da casa tramite social. I temi proposti agli interpreti, invece, saranno: La canzone del cuore, La dedica, Il primo successo, La rivincita di Sanremo (una canzone che al Festival non ha vinto, ma è rimasta nel cuore della gente),fino a La canzone che avrei voluto scrivere io e Il mio più grande successo. Sono state rese note anche le canzoni della prima puntata che saranno: Lontano dagli occhi per Enrico Ruggeri che ha ricordato come Canzonissima fosse «una gara molto cruenta che bloccava l’Italia», Il mio canto libero per Fabrizio Moro che ha ringraziato «per la possibilità di rimettermi in gioco su una cosache non pensavo mai di poter fare: andare a riscoprire successi clamorosi». Leo Gassmann canterà Un giorno credi, e si dice lieto «dell’opportunità di dare nuova luce a queste canzoni».
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Michele Bravi proporrà Ti lascio una canzone, mentre Fausto Leali - che ha sottolineato di essere l’unico tra i partecipanti ad aver fatto anche la Canzonissima originale - proporrà Pregherò. Malika Ayane, positivamente sorpresa per come il programma sia «rimasto sotto la pelle delle persone», canterà Città vuote di Mina. Irene Grandi si esibirà con un omaggio a Lucio Battisti e alla sua Mi ritorni in mente». Bella vera degli 883 è il pezzo scelto da Elettra Lamborghini che ha ironizzato: «Con sei puntate almeno qui può darsi rischi di vincerne almeno una!». Chiudono i gruppi: Elio e le Storie Tese con Rock and Roll Robot e i Jalisse con Sarà perché ti amo. Ospiti della serata saranno Claudio Santamaria e Rocco Papaleo e Claudia Pandolfi tutti con film da promuovere che non si esimeranno dal mettere alla prova anche le loro ugole.