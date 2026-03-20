Canzonissima, l'ultima sfida di Milly Carlucci: come stravolge il format

Da Canzonissima all’Eurovisione Song Contest il passo è brevissimo, almeno per Elettra Lamborghini che, dopo lo scoppiettante Sanremo dei “festini bilaterali”, sarà tra i protagonisti dell’atteso reboot della storica trasmissione Rai al via domani sera su RaiUno, per poi volare, a metà maggio, a Vienna dove affiancherà Gabriele Corsi nella conduzione/telecronaca Rai dell’evento internazionale. Un annuncio a sorpresa dato dal direttore del Prime Time Rai, Williams Di Liberatore di cui la stessa Elettra era all’oscuro. Il ritorno di Canzonissima dopo mezzo secolo non sarà una riproposizione della gara di cinquant’anni fa ma “una celebrazione della grande musica italiana” nella quale “non ci saranno voti con le palette e polemiche cattive” ma solo buon umore e gioia, concetti ribaditi più volte dalla conduttrice Milly Carlucci.

Canzonissima 2.0 sarà in effetti un vero e proprio lungo ponte musicale tra il palco dell’Ariston e quello dell’Eurofestival. Prima, però, largo a sei sabato sera di gala sulla prima rete, dove si canterà davvero di gusto. Il cast di Canzonissima, d’altra parte, è davvero stellare: Riccardo Cocciante (che arriverà nelle ultime due puntate), Arisa che, come Paolo Jannacci, inizierà dalla seconda, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, i Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi, e il tenore Vittorio Grigòlo che, tanto per smentire Chalamet, ogni puntata proporrà una romanza d’opera. Domani, per iniziare con un acuto arcinoto, si esibirà nel Nessun dorma tratto dalla Turandot.