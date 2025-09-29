Ballando, FdI contro Selvaggia Lucarelli: "Allusioni offensive a sfondo sessuale"

"Solidarietà totale a Marcella Bella" arrivano anche da Fratelli d'Italia. La senatrice Susanna Donatella Campione si scaglia contro "i commenti sessisti ricevuti in diretta nel corso di ‘Ballando con le stelle’". "Alcuni giurati - ricostruisce la vicenda che ha visto protagonista la cantante - le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale, si è ironizzato persino sull’età e sull’abbigliamento della cantante". "Le battute per fare colpo sul pubblico, con frasi a effetto - tuona la Campione -, non dovrebbero mai diventare dileggio e in questo caso il limite è stato oltrepassato. Onore alla classe di Marcella Bella che non ha replicato e solidarietà alla donna prima ancora che all’artista".

Da qui la strigliata ai giurati "che farebbero bene a scusarsi per le parole pronunciate, conviene rileggersi il curriculum di Marcella Bella, un percorso artistico e umano con il quale nessuno di loro può tenere il confronto". La polemica è scoppiata sui social per alcuni commenti seguiti all'esibizione di Marcella Bella durante la puntata di Ballando con le Stelle in onda sabato 27 settembre su Rai 1.