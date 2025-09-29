Libero logo
Ballando, FdI contro Selvaggia Lucarelli: "Allusioni offensive a sfondo sessuale"

di Caterina Spinellilunedì 29 settembre 2025
"Solidarietà totale a Marcella Bella" arrivano anche da Fratelli d'Italia. La senatrice Susanna Donatella Campione si scaglia contro "i commenti sessisti ricevuti in diretta nel corso di ‘Ballando con le stelle’". "Alcuni giurati - ricostruisce la vicenda che ha visto protagonista la cantante - le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale, si è ironizzato persino sull’età e sull’abbigliamento della cantante". "Le battute per fare colpo sul pubblico, con frasi a effetto - tuona la Campione -, non dovrebbero mai diventare dileggio e in questo caso il limite è stato oltrepassato. Onore alla classe di Marcella Bella che non ha replicato e solidarietà alla donna prima ancora che all’artista".

Da qui la strigliata ai giurati "che farebbero bene a scusarsi per le parole pronunciate, conviene rileggersi il curriculum di Marcella Bella, un percorso artistico e umano con il quale nessuno di loro può tenere il confronto". La polemica è scoppiata sui social per alcuni commenti seguiti all'esibizione di Marcella Bella durante la puntata di Ballando con le Stelle in onda sabato 27 settembre su Rai 1.

Ballando con le Stelle, D'Urso-Lucarelli: "Vaffa" a tempo record

La nuova stagione di Ballando con le stelle è iniziata ieri, sabato 27 settembre, sera su Rai 1 con una prima pun...

"Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata. Abbiamo visto di tutto. Sei una delle più nude che abbiamo visto in questi anni", le parole della giurata Selvaggia Lucarelli. "Ma no! Ho il pantalone sotto", ha a quel punto replicato la concorrente. Bufera alimentata dal commento dell'altro giurato, Guillermo Mariotto: "Se alla prima puntata già ci fai vedere il duodeno non voglio sapere...". E anche Alberto Matano ha giocato sui doppi sensi, citando una famosa canzone proprio di Marcella: "Possiamo dire che la tua gatta è ancora lì".

