Tg5 Prima Pagina fa il botto grazie ai pendolari

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Tg5 - Prima Pagina)

È vero che la tv generalista registra una flessione a livello globale, sia di ascolti che di investimenti pubblicitari (anche se l’Italia è un’eccezione visto che il mezzo televisivo rappresenta ancora quasi il 50% degli investimenti pubblicitari secondo l’UPA). Per gli esperti di marketing però la fascia mattutina non conosce crisi, in particolare tra le 7 e le 9:30.

Infatti, grazie alla nuova Total Audience che misura anche l’audience sui device tecnologici (tablet, pc, smartphone, ecc), entrano in gioco pure i quasi 29 milioni di pendolari che ogni giorno viaggiano per motivi di studio o lavorativi. Circa 1 milione di utenti ogni settimana consuma in modo intermittente la tv sulle piattaforme di streaming e il day time è il maggior terreno di caccia.