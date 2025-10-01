Tg5 Prima Pagina fa il botto grazie ai pendolari

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Tg5 - Prima Pagina)
È vero che la tv generalista registra una flessione a livello globale, sia di ascolti che di investimenti pubblicitari (anche se l’Italia è un’eccezione visto che il mezzo televisivo rappresenta ancora quasi il 50% degli investimenti pubblicitari secondo l’UPA). Per gli esperti di marketing però la fascia mattutina non conosce crisi, in particolare tra le 7 e le 9:30.
Infatti, grazie alla nuova Total Audience che misura anche l’audience sui device tecnologici (tablet, pc, smartphone, ecc), entrano in gioco pure i quasi 29 milioni di pendolari che ogni giorno viaggiano per motivi di studio o lavorativi. Circa 1 milione di utenti ogni settimana consuma in modo intermittente la tv sulle piattaforme di streaming e il day time è il maggior terreno di caccia.
News al top con la Prima Pagina del Tg5 con punte del 18% di share, poi il Tg5 delle 8 con share a picchi del 26%; il simulcast di Rainews24 tra le 5 e le 7 su Rai 1 e Rai 3 raggiunge punte del 16% di share; su Rai 1 con picchi del 15% di share per 1mattina News, poi il Tg1 delle 8 con share superiori al 20%.