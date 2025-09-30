Tv8, i motori mettono il turbo: fuori i dati

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo
CHI SALE (MotoGP - Tv8)
Di sabato Tv8, canale del gruppo Sky Italia, diventa una rete motoristica, a seconda che ci sia la Formula 1 o il Motomondiale.
Questa settimana spazio alle due ruote. Benché il campionato di MotoGP fosse ormai deciso, con lo spagnolo Marc Márquez campione del mondo, suo fratello Álex secondo e Bagnaia terzo, l’interesse non è venuto affatto meno. Si inizia nella notte tra venerdì e sabato dalle 3:25 con le prove MotoGP, poi lo studio Sky di “Paddock Live”, le prove Moto 2 e Moto 3, la Sprint Race di MotoGP e ancora “Paddock Live”: fino alle 9:25 una non stop che frutta 600mila spettatori con picchi del 5% di share.
Secondo i pubblicitari circa 200mila teleutenti si dividono tra l’offerta di Tv8 e quella di Rai 2, molto ricca di sport in questa stagione e al top grazie ai ragazzi campioni del mondo di volley. Il pubblico maschile è predominante, molto alti i giovani 15/24 anni che sfiorano il 25% dell’intera audience e le donne che segnano punte del 30% del bacino. Vanno bene anche le repliche di “Pechino Express” che sfiorano il 5%.