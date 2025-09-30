Tv8, i motori mettono il turbo: fuori i dati

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (MotoGP - Tv8)

Di sabato Tv8, canale del gruppo Sky Italia, diventa una rete motoristica, a seconda che ci sia la Formula 1 o il Motomondiale.

Questa settimana spazio alle due ruote. Benché il campionato di MotoGP fosse ormai deciso, con lo spagnolo Marc Márquez campione del mondo, suo fratello Álex secondo e Bagnaia terzo, l’interesse non è venuto affatto meno. Si inizia nella notte tra venerdì e sabato dalle 3:25 con le prove MotoGP, poi lo studio Sky di “Paddock Live”, le prove Moto 2 e Moto 3, la Sprint Race di MotoGP e ancora “Paddock Live”: fino alle 9:25 una non stop che frutta 600mila spettatori con picchi del 5% di share.