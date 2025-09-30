Libero logo
Marche
Flotilla
Garlasco

Mi manda Raitre, il grande classico non sbaglia un colpo

di Klaus Davimartedì 30 settembre 2025
Mi manda Raitre, il grande classico non sbaglia un colpo

(Ufficio stampa Rai)

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Mi manda Raitre)
Fra i brand più identitari di Rai 3 c’è Mi manda Raitre, storico format d'inchiesta e denuncia dal 1990 al 1996 condotto da Antonio Lubrano e intitolato appunto Mi manda Lubrano, che ha poi preso l’attuale dicitura con la conduzione di big come Piero Marrazzo, Andrea Vianello, Elsa Di Gati, Edoardo Camurri, Salvo Sottile fino a Federico Ruffo, al timone dal settembre 2020. 

Proprio Ruffo è riuscito a ridare una identità definita al programma che tratta temi «terra terra», spesso snobbati dalle agende dei «giornaloni», ma di robusto impatto popolare. Domenica si partiva col tema affitti, dai prezzi alla scarsa reperibilità di alloggi; poi il problema dei borseggiatori e delle bande che li gestiscono; focus su prodotti Igp come cioccolato e pistacchio; infine, a Biella 500 famiglie si son chieste per anni se quelle che avevano erano davvero le ceneri dei loro cari a causa di strani casi di «cremazioni multiple». 

Tv8, i motori mettono il turbo: fuori i dati

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE (MotoGP - Tv8) Di sab...

Nel mattino domenicale Mi manda Raitre segna 363mila spettatori col 6.5% di share e 415mila teste col 7.1% nella parte finale Mi mandava Raitre.

Bene Tgr Leonardo, vola all’8% di share

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Rai 3) In un...

Roba da matti Su Rai 3 il film di Open Arms, insorge la Lega

Sviluppi clamorosi Garlasco, Massimo Giletti: "Cosa sta per uscire su Mario Venditi", è un terremoto

Tele...raccomando Rai 3, Agorà cresce (e piace alle donne)

tag
mi manda raitre
rai 3

Roba da matti Su Rai 3 il film di Open Arms, insorge la Lega

Sviluppi clamorosi Garlasco, Massimo Giletti: "Cosa sta per uscire su Mario Venditi", è un terremoto

Tele...raccomando Rai 3, Agorà cresce (e piace alle donne)

ti potrebbero interessare

607x349

Su Rai 3 il film di Open Arms, insorge la Lega

Redazione
1217x694

Garlasco, Massimo Giletti: "Cosa sta per uscire su Mario Venditi", è un terremoto

Caterina Spinelli
555x291

Rai 3, Agorà cresce (e piace alle donne)

Klaus Davi
534x276

Rai 3, Marco Tardelli fa centro anche in replica

Klaus Davi