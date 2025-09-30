Mi manda Raitre, il grande classico non sbaglia un colpo

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Mi manda Raitre)

Fra i brand più identitari di Rai 3 c’è Mi manda Raitre, storico format d'inchiesta e denuncia dal 1990 al 1996 condotto da Antonio Lubrano e intitolato appunto Mi manda Lubrano, che ha poi preso l’attuale dicitura con la conduzione di big come Piero Marrazzo, Andrea Vianello, Elsa Di Gati, Edoardo Camurri, Salvo Sottile fino a Federico Ruffo, al timone dal settembre 2020.

Proprio Ruffo è riuscito a ridare una identità definita al programma che tratta temi «terra terra», spesso snobbati dalle agende dei «giornaloni», ma di robusto impatto popolare. Domenica si partiva col tema affitti, dai prezzi alla scarsa reperibilità di alloggi; poi il problema dei borseggiatori e delle bande che li gestiscono; focus su prodotti Igp come cioccolato e pistacchio; infine, a Biella 500 famiglie si son chieste per anni se quelle che avevano erano davvero le ceneri dei loro cari a causa di strani casi di «cremazioni multiple».