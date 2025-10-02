Reazione a catena, bufera sui Cima di Rapa: "Revocategli subito la vittoria"

"Abbiamo pensato aggiungere le castagne al fuoco: revocategli immediatamente la vittoria". Bufera su Reazione a catena: i telespettatori del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno guardano la puntata di mercoledì sera ed esplodono sui social.

I campioni Cima di Rapa non fanno nemmeno in tempo a vincere l'Ultima catena, portandosi a casa 14.500 euro (e facendo salire il loro bottino complessivo a 33.799 euro, complimenti) che da casa partono critiche talmente pesanti da rasentare gli insulti veri e propri. La colpa di Domenico, Francesco e Daniela? Essere incappati in una mezza gaffe sulla parola finale (indovinata), "Castagne".

Dopo aver superato di slancio gli sfidanti Pochi ma buoni, i campioni approdano al gioco finale con 116mila euro sul piatto per poi azzeccare la risposta con le due ultime parole-indizio, "Fuoco" e "Pugni". La motivazione data alla risposta "Castagne" però non convince i fan. "Come hanno fatto a vincere con 'si aggiungono le castagne al fuoco' e zero su ‘pugni’ proprio non lo capisco", "Nonostante un’ignoranza crassa questi vincono (Mi vergogno io per loro)", "Hanno indovinato senza sapere che castagne è sinonimo di pugni e si dice togliere le castagne dal fuoco, mah", "Sti 3 analfabeti vincono senza sapere perché...", "Rispondono giusto senza sapere come e perché", "Si sono vergognati a dire ad alta voce l’associazione castagne pugni", "Abbiamo pensato aggiungere le castagne al fuoco: revocategli immediatamente la vittoria", "Se è castagne non gli darei i soldi", "Questi 3 sono davvero imbarazzanti a livello di cultura generale".