Carlo Fidanza inchioda Cacciari sulla Flotilla: "Tiriamo fuori i documenti"

Clima incandescente a Dritto e Rovescio. Nel giorno dopo il fermo della Flotilla, gli animi si accendono nello studio di Rete 4. Qui Tommaso Cacciari si infervora contro Carlo Fidanza. La colpa dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia? Aver detto quanto già sostenuto da Israele e dimostrato da varie foto, ossia che alcuni attivisti della Flotilla sono "amici" di Hamas.
"Hamas finanzia quelli della Flotilla", spiega Fidanza incalzando Cacciari: "Tiriamo fuori i documenti. Chi paga la Flotilla? Hamas finanzia la Flotilla... Ci diverteremo". Parole che scatenano il nipote di Massimo Cacciari: "Non si permetta. Amici di chi? Porta rispetto". Eppure le prove, o qualcosa che solleva sospetti, ci sono. Un esempio? La foto di Wael Nawar, esponente del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, in posa al fianco di Youssef Hamdan. Nonché l'uomo che dirige l'operazione di Hamas in Nord Africa.
Oppure i documenti ufficiali rinvenuti nella striscia di Gaza. Si tratta di documenti di Hamas svelati dall'esercito israeliano che ne dimostrano il coinvolgimento diretto nel finanziamento e nell'esecuzione della missione della Flotilla verso Gaza. Il gruppo terroristico non agisce infatti solo all'interno della striscia ma opera anche all'estero in particolare attraverso la "Conferenza palestinese per i Palestinesi all'Estero" (Pcpa), un'organizzazione istituita nel 2018 che, secondo il ministero degli Esteri israeliano: "Funge da organo di rappresentanza di Hamas all'estero, operando di fatto come ambasciate di Hamas. L'organizzazione opera sotto copertura civile ed è responsabile, per conto di Hamas, della mobilitazione contro Israele, tra cui manifestazioni violente, marce contro Israele e flottiglie dimostrative e provocatorie".
