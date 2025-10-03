Carlo Fidanza inchioda Cacciari sulla Flotilla: "Tiriamo fuori i documenti"

Clima incandescente a Dritto e Rovescio. Nel giorno dopo il fermo della Flotilla , gli animi si accendono nello studio di Rete 4. Qu i Tommaso Cacciari si infervora contro Carlo Fidanza . La colpa dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia? Aver detto quanto già sostenuto da Israele e dimostrato da varie foto, ossia che alcuni attivisti della Flotilla sono "amici" di Hamas .

Oppure i documenti ufficiali rinvenuti nella striscia di Gaza. Si tratta di documenti di Hamas svelati dall'esercito israeliano che ne dimostrano il coinvolgimento diretto nel finanziamento e nell'esecuzione della missione della Flotilla verso Gaza. Il gruppo terroristico non agisce infatti solo all'interno della striscia ma opera anche all'estero in particolare attraverso la "Conferenza palestinese per i Palestinesi all'Estero" (Pcpa), un'organizzazione istituita nel 2018 che, secondo il ministero degli Esteri israeliano: "Funge da organo di rappresentanza di Hamas all'estero, operando di fatto come ambasciate di Hamas. L'organizzazione opera sotto copertura civile ed è responsabile, per conto di Hamas, della mobilitazione contro Israele, tra cui manifestazioni violente, marce contro Israele e flottiglie dimostrative e provocatorie".