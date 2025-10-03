Re Start vola grazie al Medio Oriente: perché è un'impresa

Annalisa Bruchi però sembra essere in sintonia col suo pubblico anche quando deve affrontare terreni così scivolosi. Mercoledì su Rai 3 la scaletta era per lo più incentrata sulla Flotilla ormai entrata nella zona più ad alto rischio, con collegamento su un’imbarcazione con l’onorevole Arturo Scotto, e dubbi sul piano di Trump per la pace.

CHI SALE (Re Start) Non è facile spiegare alla platea televisiva del mattino cosa sta accadendo in Medio Oriente, quali sono le forze in gioco, e districarsi dall’alto tasso di manipolazione che investe tutta la vicenda.

Non certo un percorso facile eppure i risultati son stati buoni col 5.6% di share medio e picchi sopra il 6%. Probabilmente il target “disimpegnato”, come lo si definiva un tempo, non esiste più: sono cambiate le modalità di fruizione delle info. La Bruchi raccoglie anche i frutti delle polemiche per le dichiarazioni della giornalista Lucia Goracci che ha bollato come infondato il fatto che decine di bambini siano stati bruciati vivi da Hamas il 7 ottobre 2023. Dibattito che ha alimentato l’interesse per “Re Start”.