I tesori perduti dell'antica Roma, la cultura in tv va forte di notte

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (I tesori perduti dell’Antica Roma)

Ora che il consumo televisivo è consentito anche da posti remoti, dal luogo di lavoro o nei momenti più insoliti, scorrendo i palinsesti notturni si scopre che sempre più spesso i format più raffinati e culturalmente impegnati vengono trasmessi tra le 2 e le 5.

Le ragioni possono essere tante: si testano trasmissioni poi da riprogrammare oppure si ottimizzano repliche andate nel day time, si soddisfa il palato di un bacino più elitario o più giovane osi cerca di alternare un’offerta più pop a una più elaborata per capire la reazione del pubblico. La nottata di Italia 1 tra lunedì e martedì è stata un esempio di questo esperimento televisivo.