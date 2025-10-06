Luciana Littizzetto, lezioncina pro-Pal sulla Flottilla: "Un mondo cieco. E poi voi"

"A tutti e tutte gli attivisti e le attiviste saliti sulla Sumud Flottilla", è l'esordio della letterina firmata Luciana Littizzetto. Tornata in onda con Fabio Fazio, la comica si rivolge direttamente agli attivisti pro-Pal. "Vi parlo a nome di quella parte di italiani, niente affatto piccola, che sente il bisogno di dirvi grazie - spiega a Che Tempo Che Fa sul Nove - Grazie per il coraggio che avete dimostrato mettendovi in mare. Siete stati gesto, non parole". E ancora, dimenticando invece le manifestazioni tutt'altro che pacifiche andate in scena nelle città italiane: "Avete fatto vedere al mondo quello che il mondo cieco fa finta di non vedere. E l’avete fatto senza violenza, pacificamente. In questa realtà digitale, dove tutti blaterano alla tastiera, che ci siano state persone che hanno alzato vele e c**i per prendere il mare e portare aiuti è già un fatto che merita tutto il nostro rispetto".
A quel punto Littizzetto non può fare a meno di tirare in ballo la politica, nazionale e internazionale: "Irresponsabili? E chi sono i responsabili? Di chi è la responsabilità di 62mila morti? Di migliaia di bambini uccisi? Di persone, famiglie, giovani e vecchi senza casa e futuro? Gente a cui si spara addosso mentre cerca qualcosa da mangiare? Più di duecento giornalisti ammazzati per non permettere che si sappia cosa succede là dentro?".
"Se non è un genocidio questo, datemi voi un’altra parola per definirlo e io mi adeguo. Poi vi hanno detto di fermarvi. A voi l’hanno detto, non a Netanyahu. Er Meloni - prosegue - dice che fate politica. Ha ragione: se c’è una politica con la P maiuscola, è la vostra, non fare le faccette di fianco ai potenti. Dice che il vostro obiettivo era dare fastidio al governo, ma se sulla Flotilla c’erano persone di 44 paesi diversi. Cosa vuoi che gliene freghi a Jonas di Copenaghen o a Cirille di Parigi, o a Lola di Madrid del governo dell’Italia. Voi, amici della Flotilla, avete fatto tanto, tantissimo, ora tocca a noi farci sentire e lo faremo".