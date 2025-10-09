Paolo Sottocorona, il retroscena di Angelicchio: "Non tutti lo sanno"

Una morte improvvisa, che ha lasciato tutti di stucco quella di Paolo Sottocorona. A darne il triste annuncio è stato Enrico Mentana. "Un nostro lutto, grave: se n’è andato Paolo Sottocorona". Un messaggio arrivato in tarda serata, senza dettagli e che ha fatto pensare a qualcosa di inaspettato. Proprio La7, per cui Sottocorona è stato per anni il volto delle previsioni meteo, ha voluto ricordarlo con un omaggio video.
"Spero che Paolo mi perdoni se oggi sono io a occupare la sua postazione - esordisce Fabio Angelicchio -. Sono visibilmente commosso, così come tutti qui in redazione". Il conduttore dell'edizione del mattino del Tg di La7 ammette che tutti "erano sconvolti quando è arrivata questa notizia terribile". "Paolo - prosegue - non era solo un bravo meteorologo, era un amico. Insieme condividevamo la passione per la moto. Avevamo fatto un viaggio in Puglia dove ho una casa".
E ancora: "Vi svelo, lui era stato molto disponibile in questi ultimi tempi a dire... Non tutti lo sapevate, quali erano le condizioni e le previsioni del tempo proprio in quella zona della Puglia, il Gargano. E stavamo programmando un nuovo viaggio perché lui aveva questa passione per la moto".