Reazione a catena, sospetto-choc sulle Tre Stagioni: "Perché vincono sempre"

Anche in questa occasione, le Tre Stagioni hanno confermato la loro abilità e sintonia, sorprendendo il pubblico e lo stesso Insegno con le loro intuizioni fulminanti. Sui social, molti spettatori hanno commentato la loro impressionante serie di vittorie, con qualcuno che ha ironizzato: “ Come farà Insegno quando le campionesse perderanno? ”. Con la puntata di ieri, il trio femminile ha raggiunto un traguardo importante: la decima partecipazione consecutiva, entrando così nella top 5 delle squadre più vincenti di questa stagione. In cima alla classifica si trovano i Tiri Liberi, seguiti da Trerapiste, Smamma, Passatempi e, appunto, le Tre Stagioni.

Nella puntata di Reazione a Catena andata in onda martedì 14 ottobre su Rai 1, le Tre Stagioni , campionesse in carica del quiz condotto da Pino Insegno , hanno affrontato le nuove sfidanti, le Alta Qualità . Il trio di nuove concorrenti, formato da Greta, Valentina e Giulia della provincia di Ancona, ha spiegato di aver scelto il nome perché lavora nel reparto qualità della stessa azienda.

Tuttavia, la fortuna non è sempre dalla loro parte. Nella puntata precedente, le campionesse non sono riuscite a indovinare l’ultima parola del gioco finale. Dopo aver accumulato 17mila euro, hanno acquistato il terzo indizio — riducendo il montepremi a 8500 euro — ma non è bastato. Il primo indizio era “Fumo”, il secondo “In…o” e il terzo “Magnifico”. Le Tre Stagioni hanno scelto “Incendio”, ma la parola corretta era “Incenso”.

Come sempre sui social, i telespettatori hanno commentato la puntata: "Comunque questo terzetto vince solo grazie a quanto sono scarsi gli avversari!! Siamo lontani anni luce dai 'tre di denari" per fare un esempio!", "Con quelle smorfie Chiara pare una mangusta", "Presi va bene con requisiti, anche se il collegamento non è perfetto, perfetto! Requisiti nel senso di sequestrati... (non perfettamente)", "Anche io ho avuto questo dubbio, però non dimentichiamo che è presente un Notaio", "Beh, i 'falsi domestici', agenti sotto copertura, li abbiamo visti in tanti gialli".