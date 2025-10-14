Reazione a Catena, "come farà?": le Tre Stagioni stupiscono tutti

Le Tre Stagioni, campionesse in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono state sfidate da Le Alta Qualità nella puntata in onda questa sera, martedì 14 ottobre. Le nuove concorrenti, Greta, Valentina e Giulia dalla provincia di Ancona, hanno spiegato: "Siamo colleghe e ci chiamiamo così perché lavoriamo tutte e tre nel reparto qualità della nostra azienda".

Nel corso della puntata, le campionesse hanno continuato a stupire non solo il conduttore ma anche il pubblico in studio e a casa per la loro bravura. Tanto che un utente sui social ha scritto "Come farà Insegno quando le campionesse perderanno?". Intanto, Le Tre Stagioni - ormai alla loro decima puntata - sono entrate da ieri nella top 5 delle squadre che hanno vinto più puntate in questa stagione di Reazione a catena. Al primo posto ci sono i Tiri Liberi, al secondo le Trerapiste, al terzo gli Smamma e infine ci sono i Passatempi e proprio le Tre Stagioni.