Affari Tuoi, Stefano De Martino non si contiene: sputa l'acqua in mezzo allo studio

Oggi, venerdì 17 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Molise. Si chiama Angelica, viene da Campobasso ed è un ispettore della Guardia di Finanza.

La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Si chiama Gaia, viene da Riccione ed è una educatrice di nido. La ragazza ha spiegato che ha a che fare con bambini piccolissimi: da zero a tre anni. Gaia è fidanzata con Micol, ma ha deciso di partecipare alla trasmissione insieme a sua sorella Alice. Anche lei è un'educatrice di nido. Insieme hanno giocato col pacco numero 14.