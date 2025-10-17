Affari Tuoi, Stefano De Martino non si contiene: sputa l'acqua in mezzo allo studio

Oggi, venerdì 17 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Molise. Si chiama Angelica, viene da Campobasso ed è un ispettore della Guardia di Finanza.
La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Si chiama Gaia, viene da Riccione ed è una educatrice di nido. La ragazza ha spiegato che ha a che fare con bambini piccolissimi: da zero a tre anni. Gaia è fidanzata con Micol, ma ha deciso di partecipare alla trasmissione insieme a sua sorella Alice. Anche lei è un'educatrice di nido. Insieme hanno giocato col pacco numero 14.
Affari tuoi, Francesca derisa: "Tanto peggio di così""Grazie Thanat, grazie Lupo". Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Ste...
Intanto tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Amo questo programma di pazzi, ma che sta succedendooo", "Ma che faaaa Stefanoneeeee. Ha sputato l'acqua...", "no ma mi sto sentendo male per Stefano che sputa l’acqua (poteva sputarla su di me)", "È UN MANICOMIO STO PROGRAMMA", "MI SENTO MALE STASERA STEFANO AHAHAHAHAHAHAH", "Be se gli da 175 milaeuro ha 300 mila altrimenti non ha senso ma puó bleffare é sempre quello l’inghippo".
GLI HA FATTO IL BAGNO AIUTATEMI, STO PIEGATO ⚰️⚰️⚰️#affarituoi pic.twitter.com/bDU1ME47Gl— SOTER (@SonoSoter) October 17, 2025