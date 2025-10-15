Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Enzo Iacchetti, la gufata: "Pace a Gaza? Al primo fiammifero..."

di
Libero logo
mercoledì 15 ottobre 2025
Enzo Iacchetti, la gufata: "Pace a Gaza? Al primo fiammifero..."

2' di lettura

Enzo Iacchetti torna da Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, il programma in onda su Rete 4, la puntata è quella di martedì 14 ottobre. Ed "Enzino", ormai stella dell'universo pro-Pal, torna a parlare di Gaza, commentando gli accordi di pace che hanno determinato un cessate il fuoco nella Striscia, oltre al rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi.

"Non ci credo per niente - ha detto Iacchetti -. Ma non per fare il negativo a tutti i costi. Leggo sui giornali che stanno tornando a casa, ma dove? Ma le avete viste le case? Ci sono quelli che dicono che è tutto finto. E Trump ha preso i migliori scenografi di Hollywood e ha fatto costruire questi edifici ridotti così dalle bombe e dai missili. Mi chiedo cos'altro dobbiamo pensare o dire? Secondo me, al primo fiammifero che si accende riparte tutto quanto".

E ancora: "Sono sconvolto, anche dalle immagini che ho visto adesso. Ma la gioia di chi si stringe il proprio figlio, il proprio bambino e vicendevole anche per i prigionieri di Israele. Sicuramente dopo due anni di prigionia sotto terra... non credo sia stata una bella vita per loro. Ma io dico che da quando sono piccolo che questa storia, che questo odio esiste. E credo che non terminerà. E poi se la pace si fa con due stati che hanno due eserciti. Secondo me questa pace è solo una firma di Donald Trump".

Enzo Iacchetti, altro sproloquio: "Netanyahu pazzo assassino, come Hitler"

Dopo la sfuriata a È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti torna a parlare di Gaza. Ospite della prossima puntata di...

Il corteo Italia-Israele, manifestazione pro Pal di Udine vista dai droni

Nazionale Italia-Israele, Gennaro Gattuso: la frase con cui ha cambiato la partita

Scontro da Parenzo L'aria che tira, Kelany inchioda Barbera: "Ah, i numeri di Hamas!"

tag
è sempre cartabianca
enzo iacchetti
gaza
palestina
israele

Il corteo Italia-Israele, manifestazione pro Pal di Udine vista dai droni

Nazionale Italia-Israele, Gennaro Gattuso: la frase con cui ha cambiato la partita

Scontro da Parenzo L'aria che tira, Kelany inchioda Barbera: "Ah, i numeri di Hamas!"

ti potrebbero interessare

720x576

Italia-Israele, manifestazione pro Pal di Udine vista dai droni

Redazione
540x299

Italia-Israele, Gennaro Gattuso: la frase con cui ha cambiato la partita

Lorenzo Pastuglia
985x493

L'aria che tira, Kelany inchioda Barbera: "Ah, i numeri di Hamas!"

Redazione
6000x4000

Hamas, altro orrore: "Non è un ostaggio", cosa ha riconsegnato a Israele