Enzo Iacchetti, la gufata: "Pace a Gaza? Al primo fiammifero..."

Enzo Iacchetti torna da Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, il programma in onda su Rete 4, la puntata è quella di martedì 14 ottobre. Ed "Enzino", ormai stella dell'universo pro-Pal, torna a parlare di Gaza, commentando gli accordi di pace che hanno determinato un cessate il fuoco nella Striscia, oltre al rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi.

"Non ci credo per niente - ha detto Iacchetti -. Ma non per fare il negativo a tutti i costi. Leggo sui giornali che stanno tornando a casa, ma dove? Ma le avete viste le case? Ci sono quelli che dicono che è tutto finto. E Trump ha preso i migliori scenografi di Hollywood e ha fatto costruire questi edifici ridotti così dalle bombe e dai missili. Mi chiedo cos'altro dobbiamo pensare o dire? Secondo me, al primo fiammifero che si accende riparte tutto quanto".

Enzo Iacchetti a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/je24Xhj9sZ — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) October 14, 2025

E ancora: "Sono sconvolto, anche dalle immagini che ho visto adesso. Ma la gioia di chi si stringe il proprio figlio, il proprio bambino e vicendevole anche per i prigionieri di Israele. Sicuramente dopo due anni di prigionia sotto terra... non credo sia stata una bella vita per loro. Ma io dico che da quando sono piccolo che questa storia, che questo odio esiste. E credo che non terminerà. E poi se la pace si fa con due stati che hanno due eserciti. Secondo me questa pace è solo una firma di Donald Trump".