Giordano demolisce Ilaria Salis: "Eppure c'è chi come lei"

Un fascio di fiori, deposto in silenzio e in anonimato davanti alla caserma dei Carabinieri di Cassino. Nessuna parola, solo la forza e la dolcezza del gesto. È il tributo commosso di un cittadino qualunque per Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Berna, i tre carabinieri deceduti nell’esplosione di Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Sì, Verona, a oltre seicento chilometri di distanza da Cassino. Perché ciò che è successo ha sconvolto l’Italia intera. Un gesto che ha attraversato l’anima di un’intera comunità, simbolo di un Paese che non dimentica. Di questo si discute anche a Fuori dal Coro, il programma d’approfondimento di Rete 4, condotto da Mario Giordano. E, anzi, è proprio il padrone di casa a lanciarsi nel suo editoriale, nel ricordo dei carabinieri rimasti vittime della follia di tre fratelli.

Giordano se la prende anche con Ilaria Salis, che giustifica il folle gesto: “Marco, Valerio e Davide, non potevamo che cominciare da qui, dai tre carabinieri morti nella tragedia di Verona. In un paese che sta diventando sempre più il paese dei violenti. Eppure c'è chi questa violenza quasi la giustifica, come l'onorevole Ilaria Salis, la regina delle occupazioni, che ha detto che in fondo la colpa di quella strage non è dei tre fratelli, ma in fondo è del capitalismo, del sistema. Ecco, noi a Fuori dal Coro siamo sempre pronti a difendere le vittime del sistema, ma questi tre fratelli non sono vittime del sistema, sono degli squilibrati, violenti, ossessionati, che hanno organizzato, pianificato una strage".

