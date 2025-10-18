Carabinieri uccisi e "disagio", se anche Fratoianni molla la Salis

C’è l’Italia che ama i carabinieri, è loro grata e si sente protetta dalle divise. È l’Italia che ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giorgia Meloni e il governatore del Veneto Luca Zaia rappresentavano a Padova, nella Chiesa di Santa Giustina, nell’immensa piazza di Prato della Valle, ai funerali di Stato dei tre militari morti in un attentato martedì notte. È l’Italia di (quasi) tutti noi, di chi rispetta la legge e vuole vivere tranquillo. C’è poi l’Italia, fortunatamente minoritaria, che odia le divise perché è frustrata, vive di rabbia e cerca il caos, la rivolta e vuole rompere le scatole agli altri. È l’Italia che alle recenti manifestazioni, sedicenti pacifiste, a favore di Gaza ha mandato all’ospedale oltre sessanta agenti delle forze dell’ordine. È l’Italia di Ilaria Salis, 29 denunce e due condanne definitive, per invasione di edifici pubblici e resistenza a pubblico ufficiale.

«COLPA DEL CAPITALISMO»

Una contestatrice professionista diventata europarlamentare (nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra) per essere finita a processo in Ungheria con l’accusa di aver massacrato un giovane di estrema destra ed essere stata portata in tribunale ammanettata per le mani e per i piedi. Salis, graziata pochi giorni fa dai suoi colleghi a Bruxelles, che hanno votato l’immunità per lei, la quale ha festeggiato con il pugno chiuso alzato, è tornata al centro della polemica per una sua stravagante opinione. Ha sostenuto che la morte dei carabinieri Davide Bernardello, Valerio Daprà e Marco Piffari è «colpa della politica e del capitalismo, che hanno trasformato la casa da bene essenziale a bene speculativo», perché «dietro certi gesti disperati c’è la questione sistemica della negazione di un diritto fondamentale, quello abitativo, che genera sofferenza e disagio in fasce sempre più ampie della popolazione». Con queste parole l’europarlamentare ha, più per abitudine inveterata che consapevolmente, provato a trasformare gli agenti uccisi da martiri dello Stato in scherani del male puniti dal vendicatore proletario. Salis ha dato prova delle sue due grandi caratteristiche, l’ideologia e l’ignoranza. I tre fratelli Ramponi infatti, che hanno riempito di gas la propria casa, preferendo distruggerla piuttosto che farsela espropriare e mettendo in conto di poter ammazzare anche più di tre persone, visto che sono stati feriti in più di venti, non sono vittime del sistema bensì di loro stessi: hanno perso la casa per aver ucciso una persona in un incidente senza essere assicurati e pertanto senza la possibilità di risarcirne i parenti.