lunedì 20 ottobre 2025
Garlasco, la zia di Chiara Poggi nel mirino de Le Iene: cosa mostrano

Riflettori puntati sulla zia di Chiara Poggi. Le Iene, nel presentare la puntata speciale di Inside proprio sul delitto di Garlasco, riportano le testimonianze di alcune persone che non si conoscerebbero tra loro. Testimonianze che si riferiscono tutte a quel drammatico giorno in cui Chiara venne trovata morta nella villetta di famiglia. 

Un elemento in particolare colpisce: sarebbe la presunta presenza di Maria Rosa Poggi, sorella del padre di Chiara e mamma delle gemelle Cappa, in via Giovanni Pascoli. Un'abitante, ora deceduta, aveva raccontato di essere stata quasi investita da un'auto che usciva a forte velocità dalla via della casa dei Poggi. E la donna aveva riconosciuto proprio Maria Rosa. 

Maria Rosa ha però sempre sostenuto di essere stata a far la spesa in un supermercato quella mattina e di aver pagato con la carta. Una versione non confermata dall'ex direttore del supermercato, raggiunto dalla trasmissione di Italia 1. L'uomo ha detto di non averla vista, ma che questo non significa che Maria Rosa non ci sia stata. Anche la cassiera di turno disse ai tempi di non ricordarsi della presenza di Maria Rosa, salvo poi ricordarsi dello scontrino. Voci e testimonianze ancora tutte da verificare. Né Maria Rosa né le figlie sono infatti indagate. 

