Mannheimer smonta la sinistra: "Proteste in piazza? FdI ringrazia", le cifre del sondaggio

Renato Mannheimer spegne i sogni di gloria della sinistra. Le proteste di piazza? "Non credo che saranno un buono strumento elettorale e che i partiti di opposizione ne godranno molto". Ospite de L'Aria Che Tira il sondaggista svela anzi un'altra verità: "Si registra un avanzamento dei partiti di governo". D'altronde l'ultimo sondaggio - realizzato nei giorni scorsi proprio da Mannheimer - vedeva Fratelli d’Italia saldo in testa. Il partito di Giorgia Meloni, come sottolineava su Italia Oggi, sfonda il muro del 30% (30,2% per SWG, 30% per Youtrend), e migliora perfino rispetto alle Europee e alle Politiche del 2022.

Buone notizie anche per gli alleati: la Lega si aggira tra l’8,6% e il 9% e Forza Italia oscilla attorno all’8%. Nel campo avversario, il Pd guida l’opposizione con un 21,8%, ma in lieve calo rispetto alle Europee (24%). Il M5S di Conte, invece, regge meglio, stimato al 13,3%, con una crescita che lo rende ago della bilancia nella partita delle alleanze.