Affari Tuoi, "si chiama Milza?": la moglie scatena il delirio

E oggi tocca ad Adriano da Foligno , ovviamente in rappresentanza dell'Umbria. Adriano pesca il pacco numero 10 , quello con cui inizia la sua sfida alla sorte. "Ci piace?", chiede De Martino. "Nì", risponde Adriano, che mostra di non gradire particolarmente il numero. E in effetti almeno inizialmente non porta bene: pronti, partenza, via ed ecco che il concorrente apre il pacco da 100mila euro, vanificando il terzo premio in termini economici.

Alla vigilia, una puntata "pazza". La protagonista era Giorgia , in rappresentanza della Lombardia. Una partita con pochi precedenti: quattro cambi di pacco e, alla fine, una rocambolesca e insperata vincita, pari a 20mila euro. Certo, non cifre altissime rispetto a quelle messe in palo dal gioco, ma considerata l'evoluzione della partita, per Giorgia, un grande affare.

Ancora qui, ancora nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino , il gioco dei pacchi, della fortuna e del Dottore. Il quiz campione di ascolti in onda ogni sera su Rai 1, appuntamento fisso e certezza e in termini di share. La puntata in questione è quella di giovedì 23 ottobre.

Ma facciamo un passo indietro. Ad accompagnarlo nella puntata di Affari Tuoi fa capolino in studio la moglie, Mirza, la sua dolce metà. "Sposati da otto anni, avete due figli, Beatrice e Riccardo". Ecco, il punto è che il nome dell'accompagnatrice ha subito scatenato i social, X in particolare, dove si raduna il popolo di fan che commenta la puntata in presa diretta. Già, perché sia De Martino sia Mirza stessa hanno qualche tentennamento nel pronunciare il nome di quest'ultima. Occasione ghiottissima per battute e ironie.

"Ma la moglie si chiama Milza? Fatemi capire", si interrogava Andromeda. "Mirza, Mirta o Milza?", faceva eco Edo. "Anche io ho capito Milza", chiosava Anto. Già, un misunderstanding generalizzato, un'incomprensione che ha scatenato una pioggia di commenti ironici.