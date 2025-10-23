Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Affari Tuoi, "si chiama Milza?": la moglie scatena il delirio

di
Libero logo
giovedì 23 ottobre 2025
Affari Tuoi, "si chiama Milza?": la moglie scatena il delirio

2' di lettura

Ancora qui, ancora nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, il gioco dei pacchi, della fortuna e del Dottore. Il quiz campione di ascolti in onda ogni sera su Rai 1, appuntamento fisso e certezza e in termini di share. La puntata in questione è quella di giovedì 23 ottobre.

Alla vigilia, una puntata "pazza". La protagonista era Giorgia, in rappresentanza della Lombardia. Una partita con pochi precedenti: quattro cambi di pacco e, alla fine, una rocambolesca e insperata vincita, pari a 20mila euro. Certo, non cifre altissime rispetto a quelle messe in palo dal gioco, ma considerata l'evoluzione della partita, per Giorgia, un grande affare.

E oggi tocca ad Adriano da Foligno, ovviamente in rappresentanza dell'Umbria. Adriano pesca il pacco numero 10, quello con cui inizia la sua sfida alla sorte. "Ci piace?", chiede De Martino. "Nì", risponde Adriano, che mostra di non gradire particolarmente il numero. E in effetti almeno inizialmente non porta bene: pronti, partenza, via ed ecco che il concorrente apre il pacco da 100mila euro, vanificando il terzo premio in termini economici.

Affari tuoi, Maria Grazia "da squalificare"

"Allora ce l'hai tenuto nascosto, siamo costretti a squalificare!". Herbert Ballerina, il comico "pac...

Ma facciamo un passo indietro. Ad accompagnarlo nella puntata di Affari Tuoi fa capolino in studio la moglie, Mirza, la sua dolce metà. "Sposati da otto anni, avete due figli, Beatrice e Riccardo". Ecco, il punto è che il nome dell'accompagnatrice ha subito scatenato i social, X in particolare, dove si raduna il popolo di fan che commenta la puntata in presa diretta. Già, perché sia De Martino sia Mirza stessa hanno qualche tentennamento nel pronunciare il nome di quest'ultima. Occasione ghiottissima per battute e ironie. 

"Ma la moglie si chiama Milza? Fatemi capire", si interrogava Andromeda. "Mirza, Mirta o Milza?", faceva eco Edo. "Anche io ho capito Milza", chiosava Anto. Già, un misunderstanding generalizzato, un'incomprensione che ha scatenato una pioggia di commenti ironici.

Affari Tuoi, Giorgia fa innervosire tutti: "Ma basta, sgrunt..."

Nella puntata di Affari Tuoi del 22 ottobre, la concorrente Giorgia, guest relation manager in un hotel a cinque st...

Orecchi fini L'Eredità, "cosa si sente in sottofondo": clamoroso, esplode il caso

Affari Tuoi Affari Tuoi, Giorgia fa innervosire tutti: "Ma basta, sgrunt..."

Affari Tuoi Affari Tuoi, microfono aperto durante il cambio: clamoroso, cosa si sente

tag
affari tuoi
stefano de martino
rai 1

Orecchi fini L'Eredità, "cosa si sente in sottofondo": clamoroso, esplode il caso

Affari Tuoi Affari Tuoi, Giorgia fa innervosire tutti: "Ma basta, sgrunt..."

Affari Tuoi Affari Tuoi, microfono aperto durante il cambio: clamoroso, cosa si sente

ti potrebbero interessare

1503x703

L'Eredità, "cosa si sente in sottofondo": clamoroso, esplode il caso

Redazione
954x536

Affari Tuoi, Giorgia fa innervosire tutti: "Ma basta, sgrunt..."

Redazione
472x237

Affari Tuoi, microfono aperto durante il cambio: clamoroso, cosa si sente

1488x774

Affari tuoi, Maria Grazia "da squalificare"