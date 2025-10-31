Libero logo
Gennaro Sangiuliano incalza Tomaso Montanari con una domanda: "Sei liberale?"

di
venerdì 31 ottobre 2025
Basta una semplice domanda per mettere in difficoltà Tomaso Montanari, il rettore dell'Università per stranieri di Siena che è solito pontificare in tv su tutto e tutti. Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura del governo Meloni, è stato ospite da Corrado Formigli a Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7 in onda ogni giovedì. Nel consueto tavolo di discussione, il candidato alla Regione Campione per il centrodestra si è preso la libertà di porre una banale domanda al suo interlocutore.

"Esprimo delle idee con dati - ha spiegato Sangiuliano ai telespettatori di Corrado Formigli -. Posso chiedere una cosa? Tu sei liberale? Sei crociano? (per 'crociano' s'intende seguace del filosofo Benedetto Croce, ndr)". A quel punto Tomaso Montanari si è trovato preso alla sprovvista. E, con un certo imbarazzo, ha replicato: "Io sono cattolico democratico", eludendo quindi la domanda del suo interlocutore. 

L'ex ministro della Cultura, però, non ha mollato la presa: "Ma sei liberale?". Pensavo che le domande le facesse Formigli... io credo nella democrazia liberale e nello stato di diritto", ha ammesso il rettore universitario. "Abbiamo una notizia: è diventato liberale Montanari", ha esclamato con ironia Gennaro Sangiuliano.

Piazzapulita: il confronto tra Sangiuliano e Montanari
 

