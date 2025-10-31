Belve, Cruciani furioso con Belen: "Arrestato fuori dagli studi"

Stanno facendo discutere le parole di Belen Rodriguez, ospite di Belve. A Francesca Fagnani la showgirl ha raccontato dei suoi amori e del suo carattere fumantino. Proprio nel ripercorrere le sue storie, la modella ha ammesso: "Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’… i miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più". A cosa si riferisce il suo 'menare'? "A uno gli ho lanciato un cactus! Qualche graffio… in Argentina le cose si risolvono così".

Parole non passate inosservate, tanto che nel giro di qualche giorno non sono mancate le critiche. Tra queste quella della criminologa Roberta Bruzzone che, sul suo profilo social, ha commentato con un lungo post, la vicenda: "La violenza non ha genere. Punto. In tanti mi hanno segnalato l’intervista rilasciata da Belén Rodríguez a Belve chiedendo un mio parere… E devo dire che alcuni passaggi risultano davvero sconcertanti. Non tanto per l’effetto mediatico, ma per il messaggio che rischiano di veicolare: che, in certe circostanze, la violenza possa essere 'comprensibile' o 'giustificata'. No. Non lo è mai. La violenza resta violenza, a prescindere da chi la agisce". Anche se si tratta di Belen.