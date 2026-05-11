Garlasco, scompare la Bruzzone e compare il legale di Marco Poggi: si scatena il delirio

Mentre stava commentando, in collegamento, gli ultimi aggiornamenti dell'inchiesta sull'omicidio di Garlasco, l'immagine della criminologa è scomparsa per alcuni secondi. E fin qui nulla di strano. Se solo non fosse che, una volta ripristinato il segnale, sullo schermo sia apparso in collegamento il volto dell'avvocato Francesco Compagna , legale di Marco Poggi.

Durante un'intervista a Fanpage, Roberta Bruzzone ha dovuto affrontare un piccolo e apparentemente innocuo problema tecnico che in poco tempo si è però trasformato in un caso, attirando l'attenzione degli utenti più attenti sui social network.

"È ancora più rafforzata l'idea che non ci sia spazio perché venga concessa una revi...

Data l’enorme attenzione mediatica sulle nuove indagini del, l'imprevisto ha immediatamente scatenato la discussione sui social, dove sono partite le dietrologie e i commenti ironici sull'accaduto.

Prima della "gaffe tecnica", Bruzzone stava esprimendo i propri dubbi sul nuovo audio derivante da un'intercettazione ambientale, nella quale Sempio farebbe riferimento a un presunto video intimo di Chiara Poggi e del fidanzato Alberto Stasi che lui avrebbe visto. Ragione per la quale, l'apparizione del legale di Marco Poggi ha scatenato le più incontenibili illazioni...

Tant'è, passiamo al pensiero della criminologa. "Vi sarebbe questo audio – ha detto Roberta Bruzzone – che però già nell'arco delle ultime ore ha già perso parecchia potenza di fuoco, perché in realtà, obiettivamente, anche esaminandolo per iscritto, è come se lui (Sempio, ndr) stesse prendendo in giro. Quella trascrizione non consente di avere una lettura univoca di tipo confessorio, tanto è vero che, se la Procura l'avesse considerato oltremodo dirimente, Sempio sarebbe già in galera, quindi è evidente che anche la Procura è consapevole che la lettura di quel documento è quantomai aperta".