Affari Tuoi, Martina cacciata di casa? Il caso che scuote la puntata

Pacchi, Dottore e... Stefano De Martino. Siamo ovviamente ad Affari Tuoi, il game-show in onda ogni sera su Rai 1, il gioco campione di ascolti: la puntata in questione è quella di sabato 1 novembre. Divertimento ed emozioni. A regalarle la protagonsita, Martina, autista di pullman in rappresentanza del Piemonte, accompagnata in studio dalla mamma Giuseppina, detta Pia, una vulcanica pensionata. La coppia madre-figlia ha giocato con il pacco numero 16, affrontando il “Dottore” tra sorrisi, decisioni coraggiose e momenti di puro spettacolo. Martina parte col piede giusto, eliminando diversi pacchi blu e alcuni rossi di valore medio, fino a una prima offerta di 38mila euro, rifiutata con decisione: "Sono tanti, ma ci proviamo". Dopo qualche colpo sfortunato e il cambio di pacco, la concorrente scopre che il suo numero iniziale conteneva 0 euro. Stefano De Martino scherza: "Non solo gli hai rifilato il 16, ma gli hai tirato un bel pacco!", strappando una risata generale. Tra offerte, rifiuti e qualche perdita pesante - tra cui i 200mila e i 300mila euro - Martina e la madre scelgono di non arrendersi, continuando a giocare con entusiasmo. Alla fine, accettano un assegno da 26mila euro, scoprendo subito dopo che nel loro pacco c’erano ben 75mila euro. Una “beffa” accolta però con filosofia: "Va bene lo stesso!", dice sorridendo la concorrente.

La puntata è stata caratterizzata anche da uno scambio tra De Martino e Herbert Ballerina. Quando il conduttore chiede al comico se conosca il nome del pacchista accanto a lui, Herbert prova: "Stefano… De Martino! No? Martino! No? Martini!". Alla conferma del conduttore, arriva la battuta finale: "Perché stavo pensando alla Sirenetta, che non è né carne né pesce". Risate a non finire in studio e la “Sirenetta”, a quanto pare, porta fortuna: nel pacco ci sono solo 10 euro.

