Affari Tuoi, il "miracolo" di Claudia: il finale che sconvolge il pubblico

Ancora qui, nello studio di Affari Tuoi , la puntata è quella di venerdì 31 ottobre. Siamo nel regno di Stefano De Martino, tra pacchi e Dottore. La protagonista della puntata è Claudia, rappresentante del Lazio, che inizia l'avventura con il pacco numero 16. L’avvio è incoraggiante: la prima sestina si apre con un colpo fortunato, solo 200 euro. Il destino sembra sorriderle anche se poco dopo arriva la prima botta, con l’eliminazione del pacco da 75mila euro. Niente panico: Claudia continua serena e trova nel terzo pacco i 10mila euro. La fortuna torna subito a bussare — 10 euro, poi 20 e 50 — e la gara resta in perfetto equilibrio. Il Dottore, colpito dal buon inizio, le mette sul piatto 32mila euro. Claudia però non ci pensa due volte: ringrazia e decide di proseguire.

La seconda fase della partita riparte bene: 500 euro, via senza rimpianti. Ma il momento difficile è dietro l’angolo e arriva presto, con l’uscita dei 200mila euro, una mazzata che cambia l’aria in studio. Poco dopo, se ne vanno anche i 30mila. In quel momento, restano in gioco cinque pacchi blu, cinque rossi e il temutissimo pacco nero. Il Dottore rompe il silenzio con una proposta audace: il cambio. Claudia accetta e abbandona il suo 16 per il pacco numero 5, che però non apre subito.

La fortuna, però, decide di girarle le spalle: la chiamata successiva le porta via i 300mila euro, un vero colpo al cuore. Claudia incassa, prova a reagire e si consola con la successiva eliminazione del pacco da 1 euro. Ma la fortuna non la molla del tutto: con la terza chiamata della serie perde “solo” i 50mila euro. Ecco allora che il Dottore rilancia con un’altra proposta di cambio. Claudia, ancora una volta, dice di sì: lascia il 5 e prende il 3, ma senza aprire nemmeno questa volta i pacchi precedenti.