Affari Tuoi, "se ne va": cosa è successo in studio

Alice dalla Sicilia è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 2 novembre. La concorrente viene da San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, ha 36 anni e di professione fa la commessa in un supermercato. Con lei gioca sua sorella più piccola, Federica, che invece lavora come responsabile in un aeroporto. La coppia di sorelle gioca con il pacco numero 1.

Ancora una volta ad attirare l'attenzione di tutti è stato il momento di Gennarino, il cane mascotte del programma. Quando la concorrente ha chiamato il pacco con "Gennarino" all'interno, è stata subito festa in studio. Anche Herbert Ballerina, attore e comico e ormai ospite fisso della trasmissione, ha provato a giocare e ad avvicinarsi al cagnolino. Ma quest'ultimo ha preferito comunque andare verso De Martino. E la cosa non è passata inosservata sui social. "Herbert che prova a fare amicizia con Gennarino che se ne va da Stefano", ha notato per esempio un utente su X.