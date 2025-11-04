GialappaShow, patriarcato? In tv spopola l'uomo zerbino

Fa ridere donne, uomini, vecchi, giovani, ricchi e poveri questa gag che rappresenta al meglio la crisi del maschio moderno alle prese (spesso, non sempre) con donne autoritarie e virago. O magari donne normalissime e gentili, ma ormai la paura di “pestare una m...” nei primi approcci, il timore di frasi politicamente scorrette, l’ansia di essere considerati “maschilisti”, ha raggiunto nell’uomo medio livelli spesso paralizzanti.

Nel simpatico programma tv GialappaShow su Tv8, l’attore e comico Alessandro Betti è protagonista di una specie di sit-com (insieme ad altri illustri colleghi come Ubaldo Pantani) in cui interpreta un personaggio impegnato in un primo appuntamento, che poi sarà anche l’ultimo. E così, nel timore di ricevere un due di picche, costui spiega come conquista le donne: «La tattica è quella di mostrarmi completamente sottomesso: il mio segreto per conquistare le donne è quello di annullarmi completamente». «Ma non mi faccio mettere i piedi in testa», puntualizza, «preferisco la schiena».

A cena, in un bel locale elegante, se lei è vegana immediatamente il nostro eroe annulla la bistecca che ha ordinato, anzi sgrida il cameriere perché «è una vergogna» che vengano uccisi gli animali. Sempre al ristorante, lei gli ordina: «Voglio il dolce alle noci, ma non tutto: prendilo tu e io ne mangio metà». Lui è felice: «Quando si prende un dolce in due sei praticamente arrivato in buca: fare lo zerbino funziona sempre!». Paolo - questo il nome del soggetto - le pulisce la casa mentre esce con le amiche. Lo fa volentieri? Lo fa.

Ultimo appuntamento, questo il titolo della gag in cui ci sono anche Ubaldo Pantani che interpreta Gineprio, un tipo nerd e illibato, e Toni Bonji che è Pedro, latin lover vistosamente maldestro, spopola anche sui social dove riceve commenti entusiastici e visualizzazioni record. «Vorrei che ci fosse Ultimo Appuntamento ogni giorno, per iniziare con una risata la giornata», scrive un utente.