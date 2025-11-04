GialappaShow, patriarcato? In tv spopola l'uomo zerbino

Fa ridere donne, uomini, vecchi, giovani, ricchi e poveri questa gag che rappresenta al meglio la crisi del maschio moderno alle prese (spesso, non sempre) con donne autoritarie e virago. O magari donne normalissime e gentili, ma ormai la paura di “pestare una m...” nei primi approcci, il timore di frasi politicamente scorrette, l’ansia di essere considerati “maschilisti”, ha raggiunto nell’uomo medio livelli spesso paralizzanti.
Nel simpatico programma tv GialappaShow su Tv8, l’attore e comico Alessandro Betti è protagonista di una specie di sit-com (insieme ad altri illustri colleghi come Ubaldo Pantani) in cui interpreta un personaggio impegnato in un primo appuntamento, che poi sarà anche l’ultimo. E così, nel timore di ricevere un due di picche, costui spiega come conquista le donne: «La tattica è quella di mostrarmi completamente sottomesso: il mio segreto per conquistare le donne è quello di annullarmi completamente». «Ma non mi faccio mettere i piedi in testa», puntualizza, «preferisco la schiena».
A cena, in un bel locale elegante, se lei è vegana immediatamente il nostro eroe annulla la bistecca che ha ordinato, anzi sgrida il cameriere perché «è una vergogna» che vengano uccisi gli animali. Sempre al ristorante, lei gli ordina: «Voglio il dolce alle noci, ma non tutto: prendilo tu e io ne mangio metà». Lui è felice: «Quando si prende un dolce in due sei praticamente arrivato in buca: fare lo zerbino funziona sempre!». Paolo - questo il nome del soggetto - le pulisce la casa mentre esce con le amiche. Lo fa volentieri? Lo fa.
Ultimo appuntamento, questo il titolo della gag in cui ci sono anche Ubaldo Pantani che interpreta Gineprio, un tipo nerd e illibato, e Toni Bonji che è Pedro, latin lover vistosamente maldestro, spopola anche sui social dove riceve commenti entusiastici e visualizzazioni record. «Vorrei che ci fosse Ultimo Appuntamento ogni giorno, per iniziare con una risata la giornata», scrive un utente.
IL SUCCESSO
GialappaShow si conferma anche quest’anno una fucina di nuove idee comiche e di divertimento. Ieri sera la conduzione femminile, che ogni lunedì cambia al fianco del Mago Forest, era affidata a Belen Rodriguez. Giorgio Gherarducci e Marco Santin sono come sempre le voci fuori onda che scherzano e giocano con i protagonisti in onda. Il format è prodotto da Banijay Italia. Gli autori sono Gherarducci, Santin e Lucio Wilson, ed è scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è di Andrea Fantonelli. Tra gli ospiti della puntata Valentina Lodovini, ospite di Silvia Toffanin, alias Brenda Lodigiani, nel nuovo episodio di Vererrimo.
La comica Giulia Vecchio ha proposto un nuovo personaggio: Elettra Lamborghini nella versione Boss in incognita, oltre a vestire i panni di Milly Carlucci. Ubaldo Pantani, ormai una delle certezze del palinsesto, si è calato di nuovo nei panni del presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi mentre Gigi si è presentato prima come Stefano De Martino e poi come Toni Servillo. Giulia De Lellis, alias Valentina Barbieri, continua a dispensare le sue clip di divulgazione scientifica, mentre Stefano Rapone è il Professor Gildo Mazzatordi, che parla di anti age e dispensa consigli alimentari per essere longevi.
Oltre a Ultimo appuntamento, un altro momento surreale e comicissimo è quello del finto reality Grande Fratello Rip 2, in cui i vip, come Luciano Pavarotti o Sbirulino, convivono in una casa televisiva dall’oltretomba (con Ubaldo Pantani, Alessandro Betti e Gigi e Ross). Imperdibile.