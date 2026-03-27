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Tv8 sbanca con la commedia rosa: i picchi del mercoledì

venerdì 27 marzo 2026
Tv8 sbanca con la commedia rosa: i picchi del mercoledì

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Puoi baciare la damigella)
Tv8 continua a registrare ottimi ascolti con le commedie romantiche del ciclo Appuntamento con l’amore nel pomeriggio: mercoledì un totale di quasi 500mila spettatori con punte del 3% di share per i film Puoi baciare la damigella e Nei tuoi panni. Nel primo la giovane Scarlett ha un’offerta di lavorare come pasticciera in uno dei migliori ristoranti di New York ma quando torna al suo paese per le nozze della sorella rivede un suo ex e i piani cambieranno.

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Nel secondo, dai contorni fantasy, James e Michelle sono sull’orlo del divorzio ma un improvviso “scambio” di corpi li porterà a rivedere i loro comportamenti nei confronti del partner. Un filone che prosegue in linea con i film natalizi, che avevano lanciato la rete a share sopra il 5%, e che consente di intercettare tante donne (6%) nonostante nella stessa fascia vadano in onda format dalla platea per lo più femminile come Uomini e donne e La forza di una donna su Canale 5 o La volta buona e Il paradiso delle signore su Rai 1. Ma Tv8 mantiene il suo pubblico ormai fidelizzato grazie a titoli come Un principe da sogno o Di nuovo insieme.

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