L'Eredità, "un po' forzata": caos sui titoli di coda

Pino, Alessia e Gianluca i concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 8 novembre. Ai cento secondi, invece, si sono qualificati Alessia e Gianluca. E quest'ultimo ha poi avuto la meglio andandosi così a sedere per la prima volta al tavolo della ghigliottina, la fase finale e anche quella più seguita del gioco.
Il campione è arrivato all'ultima sfida con 170mila euro. Mentre le cinque parole da collegare erano blu, sport, nome, giro e addome. Dopo vari dimezzamenti, invece, il montepremi è sceso a 21.250 euro. Il concorrente, quindi, ci ha pensato su un minuto come previsto dal regolamento. E alla fine sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Rosa. La risposta corretta, però, era un'altra e cioè Completo.
L'Eredità, dopo la puntata si scatena il putiferio: "Forzato"Si scatena il putiferio. Su X non va giù la Ghigliottina dell'ultima puntata de L'Eredità in onda ...
In tanti, come al solito, hanno commentato la puntata sui social. "Addome Completo Mai sentito.. un po' forzata la cosa.. #leredita", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Una completa minc***ta". E ancora: "Ero convinta che avesse vinto! Mi dispiace per Gianluca #leredita".
Addome— Diana (@ivanacuscito72) November 8, 2025
Completo
Mai sentito..
un po' forzata la cosa..#leredita