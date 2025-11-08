L'Eredità, "un po' forzata": caos sui titoli di coda

Pino, Alessia e Gianluca i concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 8 novembre. Ai cento secondi, invece, si sono qualificati Alessia e Gianluca. E quest'ultimo ha poi avuto la meglio andandosi così a sedere per la prima volta al tavolo della ghigliottina, la fase finale e anche quella più seguita del gioco.

Il campione è arrivato all'ultima sfida con 170mila euro. Mentre le cinque parole da collegare erano blu, sport, nome, giro e addome. Dopo vari dimezzamenti, invece, il montepremi è sceso a 21.250 euro. Il concorrente, quindi, ci ha pensato su un minuto come previsto dal regolamento. E alla fine sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Rosa. La risposta corretta, però, era un'altra e cioè Completo.