Affari Tuoi, Aurora furiosa con Sebastiano: "Sta pensando a come mollarlo"

Il protagonista della puntata è stato Sebastiano, rappresentante della Regione Veneto, ormai alla sua sedicesima partecipazione. Di professione “petacarte”, ha deciso di condividere l’esperienza televisiva con la sua compagna Aurora , impiegata amministrativa. I due stanno insieme da cinque anni: si sono conosciuti poco dopo il lockdown, dopo un lungo corteggiamento durato cinque mesi. Insieme hanno giocato con il pacco numero 17, sperando nella fortuna.

Come di consueto, i social non sono rimasti indifferenti. Su X (ex Twitter), numerosi spettatori hanno commentato in diretta le scelte del concorrente, tra ironia e critiche pungenti. C’è chi ha scherzato sulla sua sfortuna – “Anche stasera molte chiacchiere, non vincerà niente” – e chi lo ha rimproverato per le decisioni di gioco: “Ti meritavi 600mila euro, ma hai cambiato subito”. Altri hanno elogiato la reazione di Aurora, definendola “una delle poche sensate viste lì dentro”., "Lei che sta pensando come mollarlo... Per tutto quello che ha svelato e che ha combinato con sti pacchi...".