Affari Tuoi, partita disastrosa di Sebastiano? Parte l'insulto: "Ma sei scem***"

Domenica 9 novembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Puglia. Si chiama Valentina, è pugliese ma vive a Malpensa perché è un agente di autonoleggio.
Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Veneto. Si chiama Sebastiano e nella vita fa il petacarte. Ormai è arrivato alla sedicesima puntata. E ha deciso di partecipare insieme alla sua compagna. Lei si chiama Aurora ed è una impiegata amministrativa. Stanno insieme da 5 anni e si sono conosciuti dopo il lockdown. Lui l'ha corteggiata per 5 mesi e poi si sono finalmente fidanzati. Insieme hanno giocato col pacco numero 17.
Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Anche stasera molte chiacchiere, non vincerà niente", "Lui è proprio un cuore di panna, peccato per quei 300k buttati via", "No ma vedi che sei scem***. Ti meritavi 600k e invece hai fatto una scelta idiota cambiando subito", "la compagna nerissima la percepisco appieno forse una delle poche reazioni sensate viste lì dentro ", "La tipa affianco arrabbiatissima", "sta pestando un merdone dietro l'altro è quasi ammirevole".