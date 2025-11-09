Affari Tuoi, partita disastrosa di Sebastiano? Parte l'insulto: "Ma sei scem***"

Domenica 9 novembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Puglia. Si chiama Valentina, è pugliese ma vive a Malpensa perché è un agente di autonoleggio.

Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Veneto. Si chiama Sebastiano e nella vita fa il petacarte. Ormai è arrivato alla sedicesima puntata. E ha deciso di partecipare insieme alla sua compagna. Lei si chiama Aurora ed è una impiegata amministrativa. Stanno insieme da 5 anni e si sono conosciuti dopo il lockdown. Lui l'ha corteggiata per 5 mesi e poi si sono finalmente fidanzati. Insieme hanno giocato col pacco numero 17.