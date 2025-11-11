La Volta Buona, è lite Barbareschi-Balivo: "Stron***, idiozia"

Botta e risposta tra Luca Barbareschi e Caterina Balivo. Al centro la questione eredità ai figli. L'attore non ha mai nascosto la sua volontà di non lasciare nulla ai figli e la ribadisce nel salotto di La Volta Buona. Nello studio di Rai 1 tutto parte da un servizio sulle parole di Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta. "Io ho conosciuto il figlio di Billy e di Martina, eravamo a Filicudi questa estate, e lui si è fatto anche male, hanno chiamato l’ambulanza perché era agitatissimo. È ovvio che tutte le cose che lui faceva fossero una richiesta di amore, una richiesta di attenzione, perché è giusto che i genitori le diano, ma è anche giusto che lui che è grande si assuma le sue responsabilità, perché è un adulto, e ognuno è artefice della propria vita […] è sempre colpa della mamma, della zia, del prete che ti ha abusato…". Immediata la replica della conduttrice: "No. Scusami Luca, devo dire una cosa però Luca, noi figli non abbiamo chiesto a voi dei genitori di metterci al mondo. Ma lo dico anche da madre".

Parole che scatenano l'ospite: "Stron***e! Ma che cosa vuol dire questa roba qua? Ma è la natura, tutti fanno i figli, ma questa è un’idiozia, nessuno chiede, ma cosa dici? La natura fa sì che un uomo e una donna facciano dei figli e questa è parte della natura, poi la natura fa sì che ci sia libero arbitrio, il libero arbitrio fa sì che quando tu sei adulto voti, lavori e scegli". "Il libero arbitrio - replica a quel punto la Balivo - ci deve essere per diventare un adulto, ma adulto mi ci fanno diventare mio padre e mia madre. Cioè scusami Luca, quando tu dici che è un grande privilegio stare accanto a un genitore sensibile, ad una persona illuminata, una persona geniale, ho capito cosa intendi, ma magari in quel momento vorrei avere soltanto un padre medio, un uomo medio, che però mi faccia da padre".