4 di Sera, "infatti l'hanno processato": Senaldi smaschera la propaganda di Taruffi e Pd sui migranti

Un bel cortocircuito rosso a 4 di Sera, su Rete 4. Ospite di Paolo Del Debbio c'è Igor Taruffi, ex assessore emiliano, il "montanaro di sinistra" diventato uno dei bracci destri di Elly Schlein e volto televisivo del Pd.
Si parla di immigrazione irregolare e sicurezza e l'uomo di Elly parte all'attacco: "Quando sento Matteo Salvini che fa propaganda contro l'immigrazione irregolare, clandestina... ricordo che la Lega è al governo ininterrottamente dal 2018 a oggi, sono 7 anni, fatta eccezione per il Conte 2. Quindi se c'è un problema di criminalità, se è aumentata come rileva l'Istat la criminalità, se sono aumentate le rapine del 24% dal 2019 a oggi il primo a doverne rispondere si chiama Matteo Salvini".
In studio c'è anche Pietro Senaldi, condirettore di Libero, che ascolta in silenzio ma che non può trattenersi dall'esplodere quanto ascolta questa accusa surreale all'ex ministro degli Interni: "E infatti ne risponde, è stato accusato di sequestro di persona per aver cercato di fermare l'immigrazione illegale". Il riferimento al processo Open Arms a Palermo (terminato con l'assoluzione dell'allora capo del Viminale) fa storcere il naso a Matteo Pucciarelli, firma di Repubblica: "Vabbè ma che c'entra?". Senaldi replica secco: "Come che c'entra, se io provo mi metti dentro per sequestro di persona".
Si respira un certo imbarazzo, vista l'obiezione più che logica di Senaldi. Che però Taruffi fa cadere nel vuoto: "Se c'è un problema di sicurezza - conclude il suo ragionamento, come se nulla fosse - ne deve rispondere la Lega perché è al governo da 7 anni".
"Se c'è un tema di insicurezza, ne deve rispondere la Lega"— 4 di sera (@4disera) November 14, 2025
Igor Taruffi a #4disera pic.twitter.com/EXZv6Sd7vY