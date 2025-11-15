4 di Sera, "infatti l'hanno processato": Senaldi smaschera la propaganda di Taruffi e Pd sui migranti

Un bel cortocircuito rosso a 4 di Sera, su Rete 4. Ospite di Paolo Del Debbio c'è Igor Taruffi, ex assessore emiliano, il "montanaro di sinistra" diventato uno dei bracci destri di Elly Schlein e volto televisivo del Pd.

Si parla di immigrazione irregolare e sicurezza e l'uomo di Elly parte all'attacco: "Quando sento Matteo Salvini che fa propaganda contro l'immigrazione irregolare, clandestina... ricordo che la Lega è al governo ininterrottamente dal 2018 a oggi, sono 7 anni, fatta eccezione per il Conte 2. Quindi se c'è un problema di criminalità, se è aumentata come rileva l'Istat la criminalità, se sono aumentate le rapine del 24% dal 2019 a oggi il primo a doverne rispondere si chiama Matteo Salvini".