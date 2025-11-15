Affari tuoi, veleno su Valentina: "Figuriamoci se non vinceva"

Dopo tanto dolore e tante lacrime, un po' di gioia per Valentina, la concorrente di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

L'ex pacchista del Trentino Alto Adige è accompagnata in studio dalla madre Luana e arriva in fondo con due pacchi: uno blu da 20 euro e uno rosso da 30mila euro. Il Dottore le tenta offrendo la miseria di 5mila euro e Valentina, che durante tutta la partita ha commosso tutti raccontando una serie di sventure e sfortune private, decide a quel punto di tenere duro e giocarsi il tutto per tutto, festeggiando alla fine la conquista proprio dei 30mila euro. Un più che discreto premio di consolazione, anche per i telespettatori che seguono e commentano da casa sui social le puntate del programma in tempo reale.

"Io se dovessi arrivare in finale con ancora pacchi blu che girano,accetterei l'offerta del dottore,mai rischiare", ammette una appassionata su X. "Rispettando sempre il dolore degli altri, dico che c'entra raccontare storie personali in un programma leggero, se non per fare in qualche modo spettacolo, poi i pacchisti tutte le volte che si presentano, devono dire che lavoro fanno... È necessario?", "Mamma, quante emozioni! Brava Valentina! Una carezza in mezzo a tante lacrime! Nessuno sa dietro a un sorriso, quante sofferenze si nascondano!", "Il Dottore talmente pieno che ha provato a darle 20 euro", "Na tragedia!!!!", "Valentina cuore buono mi ha ridotta in lacrime! Buona vita davvero!", "Dopo tutte ste tragedie…", "Felice per lei almeno adesso piange di gioia", "Brava brava Valentina!! Davvero felice per lei! Meritava questa gioia!", "E figuriamoci se non vinceva!!!", "Questa puntata è una tragedia greca", "Sono contenta per lei, molto dolce ma stasera il Dottore le ha dato una dritta non da poco", "Io ancora un piantino me lo farei", "Ma il dramma della sua vita qual è che piagne de continuo??!!!".