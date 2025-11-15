L'Eredità, pubblico sconvolto: "Cosa ci fa lì", ecco chi spunta

Colpo di scena a L'Eredità. Nella puntata in onda sabato 15 novembre su Rai 1 ecco spuntare un'ospite a sorpresa: Claudia Gerini. L'attrice ha affiancato il conduttore Marco Liorni ed è apparsa durante il momento del gioco "la scossa". Un'ospitata che ha lasciato di stucco i telespettatori. "Cosa cavolo c'entra la Gerini?", "Mi sono collegata da pochissimo. Che ci fa la Gerini alla scossa?", "Quanto me piace la Gerini E comunque presenta molto meglio di Liorni", "Praticamente oggi ha sbolognato le ragazze", sono stati alcuni dei commenti arrivati su X.

L'attrice è attualmente impegnata con il suo ultimo film, "Fuori la verità," un thriller con Claudia Pandolfi e Claudio Amendola che è uscito nelle sale il 6 novembre 2025. Il film racconta la storia di una famiglia che partecipa a un game show televisivo dove deve rispondere solo con la verità, rivelando segreti nascosti che mettono a rischio i legami familiari.