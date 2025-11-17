Libero logo
“Sir Elton, il Cavaliere della Musica”: il tributo fa volare Canale 5

di Klaus Davilunedì 17 novembre 2025
1' di lettura

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Speciale Tg5 “Sir Elton, il Cavaliere della Musica”)
Non è uno speciale ruffiano di quelli fatti per accontentare il grande pubblico di Canale 5 quello curato da Susanna Galeazzi con Paolo Giordano andato in onda in terza serata sulla rete top del Biscione, che ha totalizzato quasi il 17% di share con 800mila spettatori circa. Il fil-rouge sono le canzoni che prendono per mano il pubblico e lo tengono incollato per quasi tre quarti d’ora.

Il primo a dichiararsi gay, il primo a rivoluzionare le immagini della rockstar, contrapponendo alla trasgressione le melodie. Reginald convinse sua madre a indirizzarlo verso la musica a soli 4 anni. Poi il rapporto con Lady Diana, l’amicizia con Gianni Versace e Freddie Mercury, le scorribande con John Lennon. Picchi del 20% per i video toccanti di Sir Elton mentre cantava al pianoforte Candle in the Wind al funerale di Lady Di o quando interpretò Bohemian Rhapsody al concerto di tributo a Mercury. Nonostante gli orari, gli Speciali del Tg5 non vanno mai sotto il milione e mezzo di teste in totale.

tag
elton john

