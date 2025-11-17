“Sir Elton, il Cavaliere della Musica”: il tributo fa volare Canale 5

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Speciale Tg5 “Sir Elton, il Cavaliere della Musica”)

Non è uno speciale ruffiano di quelli fatti per accontentare il grande pubblico di Canale 5 quello curato da Susanna Galeazzi con Paolo Giordano andato in onda in terza serata sulla rete top del Biscione, che ha totalizzato quasi il 17% di share con 800mila spettatori circa. Il fil-rouge sono le canzoni che prendono per mano il pubblico e lo tengono incollato per quasi tre quarti d’ora.

Il primo a dichiararsi gay, il primo a rivoluzionare le immagini della rockstar, contrapponendo alla trasgressione le melodie. Reginald convinse sua madre a indirizzarlo verso la musica a soli 4 anni. Poi il rapporto con Lady Diana, l’amicizia con Gianni Versace e Freddie Mercury, le scorribande con John Lennon. Picchi del 20% per i video toccanti di Sir Elton mentre cantava al pianoforte Candle in the Wind al funerale di Lady Di o quando interpretò Bohemian Rhapsody al concerto di tributo a Mercury. Nonostante gli orari, gli Speciali del Tg5 non vanno mai sotto il milione e mezzo di teste in totale.