Bataclan, la strage parigina "premia" Rete 4

Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi

CHI SALE (“Inferno al Bataclan-13 novembre 2015” / Rete 4) A 10 anni dalla strage del Bataclan, Rete 4 ha mandato in onda giovedì, in seconda serata, il documentario Inferno al Bataclan-13 novembre 2015 con un ottimo risultato d’ascolto: 200mila spettatori col 6.2% di share. La produzione francese, realizzata da Frédéric Tonolli e David Fritz Goeppinger, riporta le testimonianze di alcuni dei sopravvissuti al tremendo attentato terroristico. Picchi del 7% nei momenti in cui David, Nicolas, Émilie e Sébastien raccontano come sono riusciti a scampare all’attacco ma anche per le drammatiche immagini del momento in cui il pauroso rumore degli spari silenzia il concerto provocando il panico generale. Una narrazione tragica che ha conquistato l’attenzione soprattutto della platea dei 35/44enni, al 6.5% di share. Il triste anniversario ha trovato ampio spazio anche in notiziari e tg che hanno ricordato pure la vittima italiana, Valeria Solesin. Un ammonimento verso quella parte politica che sottovaluta la minaccia islamista, ormai pervasiva nella società.