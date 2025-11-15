Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Bataclan, la strage parigina "premia" Rete 4

di Klaus Davisabato 15 novembre 2025
Bataclan, la strage parigina "premia" Rete 4

1' di lettura

Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi

CHI SALE (“Inferno al Bataclan-13 novembre 2015” / Rete 4) A 10 anni dalla strage del Bataclan, Rete 4 ha mandato in onda giovedì, in seconda serata, il documentario Inferno al Bataclan-13 novembre 2015 con un ottimo risultato d’ascolto: 200mila spettatori col 6.2% di share. La produzione francese, realizzata da Frédéric Tonolli e David Fritz Goeppinger, riporta le testimonianze di alcuni dei sopravvissuti al tremendo attentato terroristico. Picchi del 7% nei momenti in cui David, Nicolas, Émilie e Sébastien raccontano come sono riusciti a scampare all’attacco ma anche per le drammatiche immagini del momento in cui il pauroso rumore degli spari silenzia il concerto provocando il panico generale. Una narrazione tragica che ha conquistato l’attenzione soprattutto della platea dei 35/44enni, al 6.5% di share. Il triste anniversario ha trovato ampio spazio anche in notiziari e tg che hanno ricordato pure la vittima italiana, Valeria Solesin. Un ammonimento verso quella parte politica che sottovaluta la minaccia islamista, ormai pervasiva nella società.

Parigi ricorda il Bataclan ma nessuno osa più dire la parola "islam"

Dieci anni fa, in nome di Allah, un commando di jihadisti che aveva prestato giuramento allo Stato islamico commise tra ...
tag
rete 4
bataclan

Stragi jihadiste Parigi ricorda il Bataclan ma nessuno osa più dire la parola "islam"

Imprese Fuori dal Coro, trionfo-Mario Giordano: "Lady Golpe è stata cacciata"

Un puzzle molto complesso Garlasco, Massimo Lovati ora trema: la rivelazione in tv che lo mette all'angolo

ti potrebbero interessare

Affari Tuoi, sospetti sulla partita: "Questa sera...", cosa non torna

Affari Tuoi, sospetti sulla partita: "Questa sera...", cosa non torna

L'Eredità, pubblico sconvolto: "Cosa ci fa lì", ecco chi spunta

L'Eredità, pubblico sconvolto: "Cosa ci fa lì", ecco chi spunta

Quarto Grado, rissa in tv Taccia-Gallo: "Occupati di lui", "Conigli"

Quarto Grado, rissa in tv Taccia-Gallo: "Occupati di lui", "Conigli"

Affari tuoi, veleno su Valentina: "Figuriamoci se non vinceva"

Affari tuoi, veleno su Valentina: "Figuriamoci se non vinceva"