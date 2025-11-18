L'Eredità, Liorni nel mirino: "Stavo per fagli i complimenti, poi..."

Serata "pazza" a L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Marcello batte la concorrenza di Luca ai 100 secondi e approda così alla Ghigliottina, il gioco finale con un montepremi sostanzioso da 190mila euro.

Dopo qualche errore, il neo-campione resta comunque con un bottino potenziale da 45mila euro, non certo bruscolini. Viene però tradito dalle cinque parole indizio, "Corsa", "Musica", "Barbra Streisand", "Acqua" e "Palla". Il rammarico cresce quando Liorni, come di consueto, cerca di farlo ragionare per condurlo alla parola chiave corretta, dimostrando di avere in mente tutti i collegamenti. La risposta, infatti, è abbastanza semplice: "Pazza".

Lo scrive anzitempo anche un telespettatore, commentando in tempo reale da casa la puntata su X: "ACQUA pazza il modo di cucinare il pesce). MUSICA pazza per la musica. CORSA pazza fatte per esempio per non arrivare in ritardo. PALLA pazza che rimbalza. BARBRA STREISAND pazza, titolo di un film". Tuttavia qualcuno sui social trova il modo di alzare il ditino.

"Stavo per fare i complimenti a Liorni per aver citato correttamente la palla pazza che strumpallazza (lo slogan legato alla più famosa sfera di questo tipo), poi ho deciso che questo non può compensare lo scivolone sull'autore di I wanna be your man", "Invece di Barbra Streisand potevano mettere Loredana Bertè...", "Comunque quella è la palla MATTA", "Palla pazza mai sentita boh", "Sarà anche pazza ma tirataaaaa", "Come alternativa Barbara Streisand mi sarebbe piaciuto che avessero messo Bette Davis, giusto per fare un confronto fra Liorni e la pronuncia disastrosa di Insegno", "Questa cattiva abitudine di dire "bravo" a chi non ce l'ha fatta", "Però caro Liorni o lo rispetti sempre il gong o non lo fai mai. Oggi hai preso la rincorsa per finire la domanda a gong scoccato...".