L'Eredità, Marcello travolto: "Na pippa"

"Anche stasera c'è chi ha scritto la soluzione dopo che l'hanno detta loro!". I telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, riescono a fare polemica anche tra di loro ma la verità è che su una cosa, almeno su una, sono tutti praticamente d'accordo: Marcello, più volte campione del programma da diversi giorni, non sembra avere un grande feeling con la Ghigliottina.

Le cinque parole indizio del gioco finale sono "Notte", "Stelle", "Popolo", "Capitolo", "Verbo". Marcello arriva al gioco finale con 42.500 euro ancora in ballo. "Mi si è accesa la scintilla", ammette ottimista quando Liorni gira la sua risposta, "Sovrano". "Ero un po' indeciso con 'Figli'", aggiunge. Peccato che la risposta corretta, indovinata da molti di coloro che da casa commentano su X in tempo reale la puntata, sia in realtà "Voce".

Sui titoli di coda, così, parte un fuoco di fila contro il concorrente. "Marcello è preparato e ha una buona cultura, ma alla Ghigliottina non ce la fa proprio", scrive un appassionato. "Dai! Che domani prendi il bonus vita", sfotte un altro utente. Ma il coro è generale.

"Questo campione la Rai se lo porta fino alla fine... Non indovina mai...puntate a costo zero!", "Questo concorrente è brillante ma il gioco della Ghigliottina non fa per lui", "Se continua cosi ci abbassano il canone tv", "Non ce la può fare", "In sei volte nun ce s'è manco avvicinato. Il campione ideale per L'Eredita, per nun caccia' manco du' euro", "Marcello è molto preparato ma la Ghigliottina non è proprio cosa sua", "Bene non l' ha presa. Mi garba, così impara", "Oddio, se Marcello andrà anche domani alla Ghigliottina non ce lo toglieremo più di torno", "Stasera era facilissima, lo vogliono fare vincere Marcello!!!!", "Bravo al gioco ma Marcello alla GHIGLIOTTINA è na pippa". E tanti saluti.