L'Eredità, anche Liorni nel mirino: "Non sa cos'è?"

"Poro Luca, è una settimana che aspetta di andare alla Ghigliottina e poi le taglia tutte". No, non sono teneri i commenti dei telespettatori di L'Eredità per Luca. Il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni registra una grossa sorpresa ai 100 secondi: il campionissimo Marcello perde di fronte al più giovane sfidante.

Da casa, chi segue e commenta in tempo reale il programma si scatena: "Marcello non va alla ghigliottina, fogne in festa", "Tanto che c***o c'annava a fa' Marcello alla Ghigliottina?", "Sbaglio o sarebbe stata la settima consecutiva e quindi un bonus vita?", "Finalmente... e che giochi solo tu?", "Mi spiace che Marcello non faccia la settima", "Clamoroso al Cibali", "Giubilo in tutto il regno".

Tocca quindi a Luca, che arriva al gioco finale con 150mila euro di montepremi che a furia di errori si riducono a 9.375 euro. Queste le cinque parole indizio: "Monte", "Ripassare", "Laser", "Ombretto" e "Amico". La performance del giovane campione non è entusiasmante: "Quanto chiacchera sto qua...", "Ultimamente comunque un disastro", "Ma si sente bene questo?!?". E quando non indovina la risposta corretta (per la cronaca, era "Penna") ecco la raffica di sfottò: "Però penna come.ombretto non è proprio tanto giusto", "Allora il conduttore non sa cos'è uno stick, in generale?", "Te l'ha già detto che non l'hai presa!".