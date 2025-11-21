Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

L'Eredità, anche Liorni nel mirino: "Non sa cos'è?"

venerdì 21 novembre 2025
L'Eredità, anche Liorni nel mirino: "Non sa cos'è?"

1' di lettura

"Poro Luca, è una settimana che aspetta di andare alla Ghigliottina e poi le taglia tutte". No, non sono teneri i commenti dei telespettatori di L'Eredità per Luca. Il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni registra una grossa sorpresa ai 100 secondi: il campionissimo Marcello perde di fronte al più giovane sfidante. 

Da casa, chi segue e commenta in tempo reale il programma si scatena: "Marcello non va alla ghigliottina, fogne in festa", "Tanto che c***o c'annava a fa' Marcello alla Ghigliottina?", "Sbaglio o sarebbe stata la settima consecutiva e quindi un bonus vita?", "Finalmente... e che giochi solo tu?", "Mi spiace che Marcello non faccia la settima", "Clamoroso al Cibali", "Giubilo in tutto il regno". 

Tocca quindi a Luca, che arriva al gioco finale con 150mila euro di montepremi che a furia di errori si riducono a 9.375 euro. Queste le cinque parole indizio: "Monte", "Ripassare", "Laser", "Ombretto" e "Amico". La performance del giovane campione non è entusiasmante: "Quanto chiacchera sto qua...", "Ultimamente comunque un disastro", "Ma si sente bene questo?!?". E quando non indovina la risposta corretta (per la cronaca, era "Penna") ecco la raffica di sfottò: "Però penna come.ombretto non è proprio tanto giusto", "Allora il conduttore non sa cos'è uno stick, in generale?", "Te l'ha già detto che non l'hai presa!". 

tag
l'eredità
marco liorni
luca l'eredità
marcello l'eredità

L'Eredità L'Eredità, "non è tanto giusto": bufera dopo la ghigliottina

Ghigliottinato L'Eredità, Marcello umiliato: "Dai che abbassano il canone Rai"

Povero Marcello L'Eredità, Marcello travolto: "Na pippa"

ti potrebbero interessare

Affari tuoi, ormone impazzito per le due sorelle: "Dentro e fuori"

Affari tuoi, ormone impazzito per le due sorelle: "Dentro e fuori"

Piazzapulita, Michele Serra: "Corrado, facciamo attenzione stasera..."

Piazzapulita, Michele Serra: "Corrado, facciamo attenzione stasera..."

Dritto e rovescio, Donzelli travolge la sinistra: "Noi facevamo le leggi, voi occupavate"

Dritto e rovescio, Donzelli travolge la sinistra: "Noi facevamo le leggi, voi occupavate"

DiMartedì, a Bersani scatta l'insulto a Meloni: "Saltimbanchi"

DiMartedì, a Bersani scatta l'insulto a Meloni: "Saltimbanchi"